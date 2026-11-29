A partir de 1º de janeiro de 2027, trabalhadores que já contribuíam para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes da Reforma da Previdência, promulgada em novembro de 2019, estarão sujeitos a novas exigências para se aposentar por duas das regras de transição. As alterações envolvem o aumento da idade mínima progressiva e da pontuação exigida para solicitar o benefício.

As mudanças fazem parte do calendário previsto pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que estabeleceu critérios graduais para a aposentadoria de quem já estava no mercado de trabalho antes da reforma. As demais modalidades de transição, como os pedágios de 50% e 100%, permanecem sem alterações em 2027.

O que muda na aposentadoria do INSS em 2027?

As duas regras que terão novos requisitos são a idade mínima progressiva e a regra dos pontos. Em ambos os casos, as exigências aumentam em relação a 2026.

Na regra da idade mínima progressiva, será necessário que as mulheres tenham, no mínimo, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Para os homens, a exigência será de 65 anos de idade e 35 anos de contribuição.

Já na regra dos pontos, a soma da idade com o tempo de contribuição deverá alcançar 94 pontos para as mulheres e 104 pontos para os homens. Também é necessário respeitar o tempo mínimo de contribuição: 30 anos para elas e 35 anos para eles.

Como funciona a idade mínima progressiva?

Essa modalidade combina dois critérios: idade e tempo de contribuição. Enquanto o período mínimo de contribuição permanece fixo em 30 anos para mulheres e 35 anos para homens, a idade exigida aumenta seis meses a cada ano.

Em 2027, os homens atingem o limite de 65 anos previsto nessa regra. Para as mulheres, a progressão continuará até 2031, quando a idade mínima chegará a 62 anos.

Em 2026, a exigência era de 59 anos e seis meses para mulheres e 64 anos e seis meses para homens. Em 2027, passa a ser de 60 e 65 anos, respectivamente. No ano seguinte, as mulheres precisarão ter 60 anos e seis meses, enquanto a idade masculina permanecerá em 65 anos. Em 2029, o requisito feminino sobe para 61 anos e, em 2030, para 61 anos e seis meses. A progressão termina em 2031, quando as mulheres também precisarão ter 62 anos para solicitar o benefício por essa modalidade.

Como funciona a regra dos pontos?

Na regra dos pontos, o trabalhador precisa somar sua idade ao tempo de contribuição para alcançar a pontuação mínima estabelecida para o ano em que pretende se aposentar.

A exigência aumenta um ponto por ano para as mulheres e para os homens até atingir os respectivos limites: 100 pontos para elas e 105 para eles. O tempo mínimo de contribuição também precisa ser cumprido, independentemente da pontuação total.

Em 2027, por exemplo, uma mulher com 60 anos de idade e 34 anos de contribuição terá 94 pontos. Outra, com 59 anos de idade e 35 anos de contribuição, também alcançará os 94 pontos exigidos. No caso dos homens, um trabalhador com 65 anos de idade e 39 anos de contribuição somará 104 pontos.

Em 2026, a exigência era de 93 pontos para mulheres e 103 para homens. Em 2028, passará para 95 e 105 pontos, respectivamente. A pontuação feminina continuará aumentando gradualmente até chegar a 100 pontos em 2033. Para os homens, o limite de 105 pontos será alcançado em 2028 e permanecerá nos anos seguintes.

Um detalhe importante é que o INSS considera as frações de idade e de tempo de contribuição em dias, e não apenas os anos completos. Portanto, meses e dias também podem influenciar o cálculo da pontuação.

Quais regras de aposentadoria não mudam em 2027?

Nem todas as modalidades de transição terão alterações no próximo ano. As regras do pedágio de 50%, do pedágio de 100% e da aposentadoria por idade permanecem com os mesmos requisitos.

O pedágio de 50% é destinado aos trabalhadores que, em 13 de novembro de 2019, estavam próximos de completar o tempo mínimo de contribuição: mais de 28 anos para mulheres e mais de 33 anos para homens. Para se aposentar, é necessário completar os 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, ou 35 anos, no caso dos homens, além de contribuir com um período adicional equivalente a 50% do tempo que faltava para atingir esse requisito na data da reforma.

Essa modalidade não exige idade mínima. Entretanto, o cálculo do benefício considera o fator previdenciário, que leva em conta aspectos como idade, tempo de contribuição e expectativa de vida.

Já o pedágio de 100% exige idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, além do tempo de contribuição de 30 e 35 anos, respectivamente. A exigência adicional corresponde ao dobro do período que faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição em novembro de 2019. Ou seja, quem precisava de mais dois anos para completar o requisito deverá contribuir por mais quatro anos.

O valor do benefício corresponde a 100% da média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994 ou desde o início das contribuições, caso tenha ocorrido posteriormente.

Na aposentadoria por idade, os requisitos também permanecem os mesmos em 2027 para quem já contribuía antes da Reforma da Previdência. As mulheres precisam ter 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Para os homens, são exigidos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Há uma diferença para aqueles que começaram a contribuir a partir de 14 de novembro de 2019: nesse caso, o tempo mínimo exigido é de 20 anos.

E quem começou a contribuir depois da Reforma da Previdência?

Os trabalhadores que ingressaram no sistema previdenciário a partir de 14 de novembro de 2019 não têm direito às regras de transição destinadas a quem já contribuía antes da reforma.

Para esse grupo, vale a chamada aposentadoria programada, que estabelece idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição para mulheres. Para os homens, são exigidos 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. Essas exigências não sofrem alterações em 2027.

Quem já cumpriu os requisitos em 2026 mantém o direito de se aposentar?

Sim. O trabalhador que completar todos os requisitos de determinada modalidade de aposentadoria até 31 de dezembro de 2026 terá direito adquirido e poderá solicitar o benefício posteriormente, mesmo que as exigências tenham mudado.

Isso significa que a entrada em vigor das novas regras não elimina o direito de quem já havia alcançado as condições necessárias para se aposentar.

Uma mulher que completar, por exemplo, 93 pontos e 30 anos de contribuição em 2026 poderá solicitar a aposentadoria pela regra dos pontos com base nos critérios daquele ano, mesmo que faça o pedido somente em 2027 ou depois.

É importante, porém, verificar também as frações de idade e de tempo de contribuição, já que o INSS considera os períodos em dias para determinar o cumprimento dos requisitos.

Como consultar quanto tempo falta para se aposentar?

O INSS disponibiliza gratuitamente o serviço Simular Aposentadoria, que pode ser acessado pelo site ou aplicativo Meu INSS. A ferramenta permite consultar o tempo de contribuição registrado e verificar quais regras estão disponíveis para o trabalhador.

Para fazer a consulta, é necessário acessar o Meu INSS com a conta gov.br, pesquisar pelo serviço "Simular Aposentadoria" e conferir os dados pessoais e os vínculos empregatícios apresentados. Na sequência, o segurado pode verificar o tempo de contribuição, as modalidades disponíveis e as datas estimadas para o cumprimento dos requisitos.

A simulação utiliza as informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que reúne os registros de vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias. Por isso, é importante conferir se todos os períodos de trabalho estão registrados corretamente. Informações ausentes ou divergentes podem exigir uma atualização cadastral e a apresentação de documentos que comprovem os vínculos ou as contribuições.

Vale lembrar que o resultado da simulação é apenas uma estimativa e não garante a concessão do benefício. A análise definitiva dos requisitos é realizada pelo INSS durante o processo de solicitação da aposentadoria.

Em caso de dúvidas, os trabalhadores podem consultar o portal oficial do INSS, acessar o Meu INSS pelo endereço meu.inss.gov.br ou entrar em contato com a Central Telefônica 135. As regras completas também estão disponíveis na Emenda Constitucional nº 103/2019, que estabeleceu a Reforma da Previdência.