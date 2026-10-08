YouTube aposta em futebol, IA e creators para ampliar negócios em 2027

RESUMO ＋ O YouTube apresentou na quarta-feira, 7, durante o Brandcast 2026, suas principais apostas para ampliar a operação com marcas em 2027: transmissões esportivas, creators, inteligência artificial e publicidade. O plano inclui jogos de futebol, novas ferramentas para criadores, YouTube Shopping e formatos como microdramas, Shorts, podcasts e lives.

O YouTube quer transformar o espaço que conquistou entre os brasileiros em uma operação mais ampla para as marcas. E, para incentivar o surgimento de novos projetos em 2027, a plataforma aproveitou o Brandcast 2026 para apresentar as frentes que devem ser destaques do próximo ano, uma cmbinação de transmissões esportivas, creators, inteligência artificial e publicidade.

Realizado na quarta-feira, 7, em São Paulo, o evento reuniu executivos e criadores em uma programação diversa, com palestras, shows e ativações. O YouTube também aproveitou o espaço para apresentar dados de uma pesquisa sobre o consumo de vídeo em TVs conectadas no Brasil — já detalhada pela EXAME.

Futebol é "o case do ano"

Entre os grandes cases de 2026, a plataforma reforçou o alcance conquistado pela CazéTV durante a Copa do Mundo. Com a transmissão dos jogos pelo YouTube, a emissora chegou a registrar um pico de mais de 23 milhões de espectadores simultâneos no Brasil na partida entre Espanha e França, em 14 de julho.

Segundo dados internos da plataforma, foi o maior pico de audiência em uma única transmissão ao vivo do YouTube no mundo.

O resultado também ajudou a consolidar o consumo de esportes na plataforma. De acordo com o YouTube, mais de 60 campeonatos de futebol já têm cobertura ou transmissão no país.

Para 2027, o calendário inclui partidas do Brasileirão em todas as rodadas, 16 jogos da Copa Sul-Americana em transmissão exclusiva da TNT Sports e os 64 jogos da Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil e terá transmissão gratuita pela CazéTV.

Foco na creator economy

Outra frente é a creator economy. Segundo estudo da Oxford Economics citado pelo YouTube, o ecossistema da plataforma contribuiu com mais de R$ 6 bilhões para o PIB brasileiro em 2025 e sustentou mais de 150 mil empregos equivalentes a tempo integral.

A companhia vem ampliando ferramentas para transformar essa base de criadores também em uma infraestrutura de negócios. Entre as novidades apresentadas estão recursos de IA no Ask Studio, voltados à análise de métricas e ao desenvolvimento de formatos, além da dublagem automática de lives.

O YouTube também confirmou a expansão do Likeness Detection, ferramenta criada para identificar usos não autorizados da imagem dos criadores, agora com recursos relacionados à voz.

Na frente comercial, a Amazon passou a integrar o YouTube Shopping no Brasil. O programa de afiliados permite que creators marquem produtos em seus conteúdos e recebam comissão pelas vendas geradas.

Microdramas no radar

Outro movimento destacado no Brandcast 2026 foi o avanço dos microdramas verticais, formato de ficção em episódios curtos que ganhou força nas plataformas digitais.

Segundo dados apresentados pelo YouTube, os microdramas ultrapassaram 6,5 bilhões de visualizações globais no primeiro semestre de 2026, enquanto o tempo de exibição cresceu mais de 50% em relação ao ano anterior.

O Banco BV levou ao evento um exemplo de como esse comportamento pode ser explorado por marcas. A instituição criou “Organização Pura”, uma mininovela para o YouTube Shorts que usou uma narrativa seriada para falar sobre investimentos e produtos de CDB.

Segundo dados divulgados pela empresa, os episódios somaram mais de 150 milhões de visualizações e 200 mil curtidas. A campanha também teria provocado aumento de 54% nas buscas por “Banco BV” e crescimento de 21% no volume financeiro investido em CDB na semana de lançamento.

O YouTube também apresentou números sobre outras áreas do ecossistema. Segundo pesquisa Google/Edison Research, 52% dos ouvintes semanais de podcasts entrevistados no Brasil usam o YouTube, incluindo o YouTube Music, para ouvir o formato. O Spotify aparece com 30%.

Nos Shorts, dados da GWI citados pela plataforma mostram que 62% dos usuários brasileiros pesquisados não utilizam o Instagram Reels, enquanto 28% não estão no TikTok.

Os dados ajudam a plataforma a fixar no mercado que, para 2027, a estratégia não depende de um único formato. Vídeos longos, Shorts, podcasts, lives e transmissões esportivas passam a funcionar como diferentes portas de entrada e, consequentemente, para as marcas.