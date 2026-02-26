Pop

Rock in Rio 2026 anuncia Foo Fighters como uma das atrações principais

Banda americana sobe ao palco Mundo no dia 4 de setembro

Foo Fighters: banda foi confirmada no Rock in Rio (Scott Dudelson/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13h54.

Última atualização em 26 de fevereiro de 2026 às 13h59.

O Rock in Rio anunciou o Foo Fighters como uma das atrações principais da próxima edição do festival, marcada para acontecer entre 4 e 13 de setembro de 2026.

A banda americana sobe ao palco Mundo no dia 4 de setembro, enquanto o DJ britânico Fatboy Slim foi confirmado para o New Dance Order, com apresentação no dia 7.

Dono de hits como “Everlong”, “All My Life” e “Your Hero”, o Foo Fighters retorna ao Rock in Rio sete anos após sua estreia no festival, consolidando mais um capítulo de sua relação com o público brasileiro.

Antes do anúncio da banda, a organização já havia confirmado Jon Baptiste e Luísa Sonza no palco Mundo no dia 7 de setembro. Na mesma data, também estão previstos shows de Gilberto Gil e Elton John.

Baptiste, conhecido por transitar entre jazz, soul, R&B e pop, fará sua estreia no evento. Já Sonza levará ao festival os principais sucessos da carreira e deve dividir o palco com Roberto Menescal.

No palco Sunset, também no dia 7, foram confirmadas apresentações de Laufey, que será a headliner da noite, Péricles, com um tributo à gravadora Motown, e Roupa Nova, que se junta a Guilherme Arantes.

O festival confirmou ainda o retorno do Avenged Sevenfold, presente na última edição, e a estreia do Bring Me the Horizon no Rock in Rio.

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioMúsicaFestivais

