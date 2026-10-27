SFX 2027: Spotify confirma três podcasts; veja lineup e ingressos

Repórter
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12h39.
O Spotify confirmou três podcasts na programação do SFX (Spotify Superfans Experience), evento que será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo. NÃO IMPORTA, POD de Chique e Um Milkshake Chamado Wanda participarão de apresentações e experiências com fãs. O evento também terá shows e atividades com artistas como LUDMILLA, Juliette e Pabllo Vittar. Os ingressos custam a partir de R$ 230.
O Spotify confirmou a participação de três podcasts no SFX (Spotify Superfans Experience), evento dedicado às comunidades de fãs que será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo.
Os programas "NÃO IMPORTA", "POD de Chique" e "Um Milkshake Chamado Wanda" estarão na programação do sábado, 23, ao lado de artistas como LUDMILLA, Juliette, Luísa Sonza e Pabllo Vittar.
"NÃO IMPORTA" e "Um Milkshake Chamado Wanda" terão performances, enquanto "POD de Chique" participará com uma experiência voltada aos fãs.
A proposta do SFX é reunir artistas, criadores de conteúdo e seus públicos em experiências presenciais. A primeira edição será realizada em parceria com a Omelete Company e terá 18 mil ingressos disponíveis para os dois dias.
A inclusão de podcasts no SFX faz parte da aposta do Spotify em ampliar as formas de interação entre criadores e ouvintes, para além do consumo dos episódios nas plataformas digitais.
Segundo o Culture Next 2026, estudo do Spotify sobre a Geração Z, 80% dos jovens brasileiros entrevistados afirmam assistir a podcasts para se aprofundar em assuntos de interesse.
O levantamento também aponta que, entre os integrantes mais jovens da geração, a participação do vídeo no consumo de podcasts cresceu 75% nos últimos 18 meses.
Para o Spotify, os dados indicam uma mudança na relação do público com esses programas, que deixam de ser acompanhados apenas em momentos individuais e passam a reunir comunidades em torno de interesses e referências compartilhadas.
No SFX, essa relação será explorada por meio de apresentações e atividades presenciais. A proposta é permitir que os ouvintes participem de experiências relacionadas aos programas que acompanham.
Os três podcasts confirmados participarão da programação de sábado, 23 de janeiro, em formatos diferentes:
Os programas dividirão a programação com atrações musicais. Segundo o Spotify, novos nomes ainda serão anunciados para o evento nos próximos meses.
O Spotify divulgou a programação inicial dos dois dias do evento, com performances e experiências de interação com os fãs.
Os ingressos para o SFX 2027 estão disponíveis pela plataforma Mundo Ticket, com opções para cada dia ou pacote para os dois dias.
O evento será realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, e terá 18 mil ingressos disponíveis para os dois dias, segundo a organização.
O SFX (Spotify Superfans Experience) será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo.
NÃO IMPORTA, POD de Chique e Um Milkshake Chamado Wanda estão confirmados para sábado, 23 de janeiro. NÃO IMPORTA e Um Milkshake Chamado Wanda terão performances, enquanto POD de Chique participará com uma experiência para fãs.
O lineup inclui LUDMILLA, Juliette, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, PEDRO SAMPAIO, Matuê, Veigh, MC Hariel, MC Livinho e outros artistas. Novas atrações serão anunciadas.
Os ingressos individuais custam a partir de R$ 230 na meia-entrada e R$ 460 na inteira. O pacote para os dois dias parte de R$ 414 na meia-entrada e R$ 828 na inteira.
Os ingressos são comercializados pela plataforma Mundo Ticket, no endereço https://mundo-ticket.com/.