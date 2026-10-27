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SFX 2027: Spotify confirma três podcasts; veja lineup e ingressos

Evento reúne podcasts e artistas como LUDMILLA, Juliette e Pabllo Vittar; ingressos individuais custam a partir de R$ 230

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12h39.

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O Spotify confirmou três podcasts na programação do SFX (Spotify Superfans Experience), evento que será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo. NÃO IMPORTA, POD de Chique e Um Milkshake Chamado Wanda participarão de apresentações e experiências com fãs. O evento também terá shows e atividades com artistas como LUDMILLA, Juliette e Pabllo Vittar. Os ingressos custam a partir de R$ 230.

O Spotify confirmou a participação de três podcasts no SFX (Spotify Superfans Experience), evento dedicado às comunidades de fãs que será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Os programas "NÃO IMPORTA", "POD de Chique" e "Um Milkshake Chamado Wanda" estarão na programação do sábado, 23, ao lado de artistas como LUDMILLA, Juliette, Luísa Sonza e Pabllo Vittar.

"NÃO IMPORTA" e "Um Milkshake Chamado Wanda" terão performances, enquanto "POD de Chique" participará com uma experiência voltada aos fãs.

A proposta do SFX é reunir artistas, criadores de conteúdo e seus públicos em experiências presenciais. A primeira edição será realizada em parceria com a Omelete Company e terá 18 mil ingressos disponíveis para os dois dias.

Por que o Spotify está levando podcasts para eventos presenciais?

A inclusão de podcasts no SFX faz parte da aposta do Spotify em ampliar as formas de interação entre criadores e ouvintes, para além do consumo dos episódios nas plataformas digitais.

Segundo o Culture Next 2026, estudo do Spotify sobre a Geração Z, 80% dos jovens brasileiros entrevistados afirmam assistir a podcasts para se aprofundar em assuntos de interesse.

O levantamento também aponta que, entre os integrantes mais jovens da geração, a participação do vídeo no consumo de podcasts cresceu 75% nos últimos 18 meses.

Para o Spotify, os dados indicam uma mudança na relação do público com esses programas, que deixam de ser acompanhados apenas em momentos individuais e passam a reunir comunidades em torno de interesses e referências compartilhadas.

No SFX, essa relação será explorada por meio de apresentações e atividades presenciais. A proposta é permitir que os ouvintes participem de experiências relacionadas aos programas que acompanham.

Quais podcasts estarão no SFX 2027?

Os três podcasts confirmados participarão da programação de sábado, 23 de janeiro, em formatos diferentes:

  • NÃO IMPORTA: performance;
  • POD de Chique: experiência com fãs;
  • Um Milkshake Chamado Wanda: performance.

Os programas dividirão a programação com atrações musicais. Segundo o Spotify, novos nomes ainda serão anunciados para o evento nos próximos meses.

Lineup do SFX 2027: veja as atrações por dia

O Spotify divulgou a programação inicial dos dois dias do evento, com performances e experiências de interação com os fãs.

Sábado, 23 de janeiro

  • Ana Laura Lopes — performance;
  • Carol Biazin — experiência;
  • Juliette — experiência;
  • LUDMILLA — performance;
  • Luísa Sonza — experiência;
  • Marina Sena — experiência;
  • Pabllo Vittar — experiência;
  • NÃO IMPORTA — performance;
  • PEDRO SAMPAIO — performance;
  • POD de Chique — experiência;
  • Puterrier — performance;
  • Um Milkshake Chamado Wanda — performance.

Domingo, 24 de janeiro

  • Matuê — performance;
  • MC Hariel — performance e experiência;
  • MC Livinho — performance e experiência;
  • NandaTsunami — performance;
  • Veigh — performance;
  • Duquesa — experiência.

Quanto custam os ingressos do SFX 2027?

Os ingressos para o SFX 2027 estão disponíveis pela plataforma Mundo Ticket, com opções para cada dia ou pacote para os dois dias.

  • Pacote de dois dias: meia-entrada a partir de R$ 414 e inteira a partir de R$ 828;
  • Sábado, 23 de janeiro: meia-entrada a partir de R$ 230 e inteira a partir de R$ 460;
  • Domingo, 24 de janeiro: meia-entrada a partir de R$ 230 e inteira a partir de R$ 460.

O evento será realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, e terá 18 mil ingressos disponíveis para os dois dias, segundo a organização.

Card colorido com as letras SFX em destaque e informações sobre o festival de superfãs do Spotify.

SFX: evento do Spotify reúne podcasts e artistas como Ludmilla, Juliette e Pabllo Vittar em São Paulo. (Divulgação/Spotify)

'Perguntas frequentes'

Quando será o SFX 2027 do Spotify? ＋

O SFX (Spotify Superfans Experience) será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Quais podcasts estarão no SFX 2027? ＋

NÃO IMPORTA, POD de Chique e Um Milkshake Chamado Wanda estão confirmados para sábado, 23 de janeiro. NÃO IMPORTA e Um Milkshake Chamado Wanda terão performances, enquanto POD de Chique participará com uma experiência para fãs.

Quais artistas estão confirmados no SFX 2027? ＋

O lineup inclui LUDMILLA, Juliette, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, PEDRO SAMPAIO, Matuê, Veigh, MC Hariel, MC Livinho e outros artistas. Novas atrações serão anunciadas.

Quanto custa o ingresso do SFX 2027? ＋

Os ingressos individuais custam a partir de R$ 230 na meia-entrada e R$ 460 na inteira. O pacote para os dois dias parte de R$ 414 na meia-entrada e R$ 828 na inteira.

Onde comprar ingressos para o SFX 2027? ＋

Os ingressos são comercializados pela plataforma Mundo Ticket, no endereço https://mundo-ticket.com/.

Acompanhe tudo sobre:SpotifyPodcasts

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