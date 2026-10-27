SFX 2027: Spotify confirma três podcasts; veja lineup e ingressos

RESUMO ＋ O Spotify confirmou três podcasts na programação do SFX (Spotify Superfans Experience), evento que será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo. NÃO IMPORTA, POD de Chique e Um Milkshake Chamado Wanda participarão de apresentações e experiências com fãs. O evento também terá shows e atividades com artistas como LUDMILLA, Juliette e Pabllo Vittar. Os ingressos custam a partir de R$ 230.

O Spotify confirmou a participação de três podcasts no SFX (Spotify Superfans Experience), evento dedicado às comunidades de fãs que será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Os programas "NÃO IMPORTA", "POD de Chique" e "Um Milkshake Chamado Wanda" estarão na programação do sábado, 23, ao lado de artistas como LUDMILLA, Juliette, Luísa Sonza e Pabllo Vittar.

"NÃO IMPORTA" e "Um Milkshake Chamado Wanda" terão performances, enquanto "POD de Chique" participará com uma experiência voltada aos fãs.

A proposta do SFX é reunir artistas, criadores de conteúdo e seus públicos em experiências presenciais. A primeira edição será realizada em parceria com a Omelete Company e terá 18 mil ingressos disponíveis para os dois dias.

Por que o Spotify está levando podcasts para eventos presenciais?

A inclusão de podcasts no SFX faz parte da aposta do Spotify em ampliar as formas de interação entre criadores e ouvintes, para além do consumo dos episódios nas plataformas digitais.

Segundo o Culture Next 2026, estudo do Spotify sobre a Geração Z, 80% dos jovens brasileiros entrevistados afirmam assistir a podcasts para se aprofundar em assuntos de interesse.

O levantamento também aponta que, entre os integrantes mais jovens da geração, a participação do vídeo no consumo de podcasts cresceu 75% nos últimos 18 meses.

Para o Spotify, os dados indicam uma mudança na relação do público com esses programas, que deixam de ser acompanhados apenas em momentos individuais e passam a reunir comunidades em torno de interesses e referências compartilhadas.

No SFX, essa relação será explorada por meio de apresentações e atividades presenciais. A proposta é permitir que os ouvintes participem de experiências relacionadas aos programas que acompanham.

Quais podcasts estarão no SFX 2027?

Os três podcasts confirmados participarão da programação de sábado, 23 de janeiro, em formatos diferentes:

NÃO IMPORTA: performance;

performance; POD de Chique: experiência com fãs;

experiência com fãs; Um Milkshake Chamado Wanda: performance.

Os programas dividirão a programação com atrações musicais. Segundo o Spotify, novos nomes ainda serão anunciados para o evento nos próximos meses.

Lineup do SFX 2027: veja as atrações por dia

O Spotify divulgou a programação inicial dos dois dias do evento, com performances e experiências de interação com os fãs.

Sábado, 23 de janeiro

Ana Laura Lopes — performance;

Carol Biazin — experiência;

Juliette — experiência;

LUDMILLA — performance;

Luísa Sonza — experiência;

Marina Sena — experiência;

Pabllo Vittar — experiência;

NÃO IMPORTA — performance;

PEDRO SAMPAIO — performance;

POD de Chique — experiência;

Puterrier — performance;

Um Milkshake Chamado Wanda — performance.

Domingo, 24 de janeiro

Matuê — performance;

MC Hariel — performance e experiência;

MC Livinho — performance e experiência;

NandaTsunami — performance;

Veigh — performance;

Duquesa — experiência.

Quanto custam os ingressos do SFX 2027?

Os ingressos para o SFX 2027 estão disponíveis pela plataforma Mundo Ticket, com opções para cada dia ou pacote para os dois dias.

Pacote de dois dias: meia-entrada a partir de R$ 414 e inteira a partir de R$ 828;

meia-entrada a partir de R$ 414 e inteira a partir de R$ 828; Sábado, 23 de janeiro: meia-entrada a partir de R$ 230 e inteira a partir de R$ 460;

meia-entrada a partir de R$ 230 e inteira a partir de R$ 460; Domingo, 24 de janeiro: meia-entrada a partir de R$ 230 e inteira a partir de R$ 460.

O evento será realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, e terá 18 mil ingressos disponíveis para os dois dias, segundo a organização.

SFX: evento do Spotify reúne podcasts e artistas como Ludmilla, Juliette e Pabllo Vittar em São Paulo. (Divulgação/Spotify)