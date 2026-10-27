Saint Paul cria curso que coloca CEOs para operar IA sobre os problemas da própria empresa

A Saint Paul Escola de Negócios oferece o FIAC, Ferramentas de IA para C-Levels, uma imersão presencial de dois dias voltada a CEOs, diretores, conselheiros, empresários e sucessores de empresas familiares. A proposta é tirar a inteligência artificial da apresentação e colocá-la nas mãos de quem decide, com exercícios feitos sobre problemas reais da operação de cada participante.

O problema que o programa quer resolver

A IA generativa chegou às empresas mais rápido do que à agenda da alta liderança. Segundo a pesquisa The State of AI, da McKinsey, apenas 28% das organizações afirmam que o CEO responde diretamente pela governança de IA, e só 17% atribuem essa responsabilidade ao conselho.

O FIAC é a imersão da Saint Paul para executivos que pretendem liderar a agenda de IA da própria empresa, com prática sobre casos reais e turma restrita. Conheça o programa

A distância tem custo. A mesma consultoria aponta que empresas em que o CEO supervisiona pessoalmente a governança de IA alcançam desempenho superior ao daquelas em que essa responsabilidade fica dispersa ou ausente.

O retorno dos investimentos também preocupa. Relatório do Projeto NANDA, do MIT Media Lab, indica que, apesar de gastos corporativos estimados entre US$ 30 bilhões e US$ 40 bilhões em IA generativa, 95% das organizações não registram retorno mensurável. Para o autor principal do estudo, o problema está menos na qualidade dos modelos e mais na forma como as empresas tentam usá-los.

É nesse ponto que o FIAC se posiciona. A premissa é que só consegue liderar a transformação por IA quem já operou a tecnologia com as próprias mãos.

Como funciona o FIAC

O conteúdo está dividido em cinco módulos, que vão da visão estratégica à governança:

Panorama para Líderes. Tendências, limites, potencial de criação de valor e implicações estratégicas da IA.

Domínio das Principais Ferramentas. Uso avançado das plataformas, com aplicação imediata nos casos de cada participante.

Produtividade Executiva. Aplicação da IA em tomada de decisão, comunicação, análise de informações, apresentações, pesquisas e planejamento.

IA Estratégica. Uso da tecnologia em novos produtos, melhoria de processos, inovação e eficiência operacional.

Do Experimento à Escala. Priorização de casos de uso, estruturação de iniciativas, avaliação de riscos e governança.

Aprender operando, e não assistindo

A metodologia é o que mais distingue o programa. Não há demonstrações para a plateia assistir. Cada executivo trabalha do primeiro ao último exercício com as ferramentas, sempre sobre um problema da própria empresa, e sai da imersão com o trabalho pronto.

Ao longo dos dois dias, os participantes usam as principais plataformas do mercado, entre elas Claude, Gemini, GPT, Grok, Perplexity, DeepSeek e Llama, além de ferramentas de imagem como Leonardo, Ideogram e Nano Banana.

Dois dias de trabalho com as principais ferramentas do mercado, ao lado de pares no mesmo nível de decisão e sob condução de Adriano Mussa e Marcos Sanches. Saiba mais sobre a imersão

A escolha tem respaldo acadêmico. Experimento da Harvard Business School com a Boston Consulting Group, que acompanhou 758 consultores, mostrou que, em tarefas dentro do alcance da IA, o uso da ferramenta aumentou a velocidade em mais de 25% e a qualidade avaliada em mais de 40%.

O mesmo estudo traz um alerta. Em tarefas fora desse alcance, a IA deixou os profissionais mais rápidos e menos precisos, e os argumentos produzidos com apoio da tecnologia pareciam mais persuasivos mesmo quando a resposta estava errada. Saber onde confiar na ferramenta e onde desconfiar dela é parte central do que o FIAC ensina.

O que muda na rotina do executivo

O programa organiza os ganhos em três frentes do dia a dia da liderança. Para decidir, a IA entra em análises de mercado, pesquisas e priorização de alternativas. Para comunicar, em apresentações executivas, comunicação interna e material de conselho. Para planejar, na construção e no teste de cenários antes de comprometer recursos.

Na prática, tarefas recorrentes de análise e elaboração deixam de ocupar dias da semana. O executivo chega às reuniões com cenários já testados e produz o próprio material no padrão que exige da equipe.

Há um ganho menos visível e talvez mais relevante: o critério. Quem já operou a tecnologia consegue avaliar um caso de uso pelo mérito, e não por quem o apresenta, e separa o piloto que vira operação do que vira slide.

Quem está na sala

A composição da turma é tratada como parte do conteúdo. O FIAC reúne diretores, C-levels, CEOs, empresários, conselheiros e sucessores de empresas familiares, executivos que enfrentam o mesmo tipo de decisão sobre IA.

Por isso, as vagas são limitadas por turma. A troca entre pares de mesmo nível hierárquico é um dos pilares da experiência presencial, que nenhum formato a distância reproduz.

Quem conduz

A imersão é liderada por dois nomes que unem pesquisa e prática. Adriano Mussa, reitor da EXAME e da Saint Paul, é pós-doutor pela Universidade Columbia e doutor em Finanças pela USP, além de autor de obras sobre inteligência artificial e o futuro do trabalho.

Marcos Sanches, CTO da EXAME, soma duas décadas de experiência em transformação digital. Foi sócio e COO da LIT e recebeu o título de Executivo de TI do Ano em 2018.

A escola por trás do programa

O FIAC se apoia na trajetória da Saint Paul. Fundada em 1998, a escola figurou cinco vezes entre as melhores do mundo em educação executiva no ranking do Financial Times. Em 2024, passou a integrar o grupo EXAME, que reúne a principal publicação de negócios do país e um ecossistema de educação para executivos.

A combinação dá ao programa um diferencial raro no mercado: conteúdo desenhado por uma escola de negócios com reconhecimento internacional e conduzido por executivos que aplicam a tecnologia na operação de uma das maiores empresas de mídia do Brasil.

A IA já mudou o ritmo das empresas. O que o FIAC propõe é que a liderança passe a ditar esse ritmo.

Para C-levels, conselheiros e sucessores que preferem conduzir a transformação por IA a assistir a ela de fora. Veja a programação completa