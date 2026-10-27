Marketing é uma das áreas mais aquecidas de 2026, segundo a Robert Half — o que as empresas buscam

O mercado de marketing está cada vez mais ligado à geração de receita, à análise de dados e à experiência do cliente. Segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half, empresas valorizam profissionais com conhecimentos especializados, capazes de conectar estratégias de comunicação a resultados comerciais.

A pesquisa também indica que 41% dos gestores de contratação no Brasil estão dispostos a oferecer salários mais altos a profissionais de vendas e marketing que possuem certificações ou conhecimentos especializados. O levantamento considera diferentes áreas profissionais e reúne informações sobre remuneração e tendências de contratação no país.

Quais habilidades as empresas buscam em profissionais de marketing?

O trabalho na área exige uma combinação de competências técnicas e visão de negócios. Além de desenvolver campanhas, o profissional precisa entender o comportamento do consumidor, acompanhar indicadores e identificar oportunidades de crescimento.

Entre as habilidades destacadas pela Robert Half para vendas e marketing estão:

Análise de dados: interpretar métricas para avaliar o desempenho de campanhas e orientar decisões.

Inteligência artificial: utilizar ferramentas para apoiar tarefas, analisar informações e automatizar processos.

Automação: configurar fluxos de comunicação e atividades repetitivas para aumentar a eficiência.

Plataformas de CRM: utilizar sistemas de gestão do relacionamento com clientes para acompanhar interações e oportunidades comerciais.

Negociação estratégica: compreender necessidades dos clientes e contribuir para a conversão de vendas.

Essas competências podem ser aplicadas em diferentes funções, de analista de marketing digital a gerente de marketing e especialista em inteligência de mercado.

Marketing digital e análise de resultados ganham espaço

A transformação digital ampliou a importância de profissionais capazes de trabalhar com canais digitais e avaliar o retorno das iniciativas de marketing.

No marketing digital, isso envolve acompanhar indicadores como taxa de conversão, custo de aquisição de clientes e retorno sobre o investimento. Esses dados ajudam a identificar quais campanhas geram resultados e onde os recursos podem ser melhor utilizados.

A Robert Half também destaca posições como analista de marketing digital, coordenador de marketing digital, gerente de produtos digitais e especialista em otimização de conversão, área conhecida pela sigla CRO.

As remunerações variam conforme experiência, porte da empresa, localização e especialização. No guia de 2026, a faixa salarial nacional projetada para analistas de marketing digital em pequenas e médias empresas vai de R$ 5.450 a R$ 10 mil. O valor de referência depende do nível de experiência e das qualificações do profissional.

Como se preparar para as exigências do mercado

Para quem já trabalha com marketing, desenvolver novas competências pode ampliar as possibilidades de atuação. O primeiro passo é identificar quais conhecimentos são mais relevantes para a função desejada e quais aparecem com frequência nas vagas.

Algumas iniciativas práticas incluem:

Aprender a interpretar métricas de campanhas e relatórios de desempenho.

inteligência artificial. Conhecer ferramentas de automação, CRM e

Desenvolver habilidades de planejamento e gestão de projetos.

Estudar comportamento do consumidor, posicionamento de marca e estratégias de aquisição.

Uma formação complementar também pode ajudar a conectar esses conhecimentos à estratégia empresarial. Um MBA em Marketing pode ser uma alternativa para profissionais que buscam aprofundar conhecimentos em branding, marketing digital e performance.

O cenário de 2026 indica que a qualificação especializada tem relevância nas decisões de contratação e remuneração. Para avaliar oportunidades, profissionais podem acompanhar as competências exigidas nas vagas, comparar as faixas salariais de seus cargos e planejar o desenvolvimento das habilidades mais alinhadas aos seus objetivos de carreira.