Spotify leva estratégia de superfãs para festival inédito no Brasil

RESUMO ＋ O Spotify realizará a primeira edição do Spotify Superfans Experience em 23 e 24 de janeiro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento terá 18 mil ingressos e cerca de 30 atrações, com shows, podcasts ao vivo e experiências imersivas para comunidades de fãs. Os ingressos custam a partir de R$ 205 por dia.

O Spotify quer transformar uma das informações mais valiosas que acumulou dentro da plataforma em uma experiência fora dela: o comportamento dos superfãs. Em janeiro de 2027, a empresa realiza em São Paulo a primeira edição do Spotify Superfans Experience (SFX), evento que pretende espelhar no mundo físico a relação entre artistas, creators e as comunidades.

Marcado para os dias 23 e 24 de janeiro, no Distrito Anhembi, o SFX terá 18 mil ingressos, cerca de 9 mil por dia. A programação inicial reúne nomes como Ana Laura Lopes, Carol Biazin, Duquesa, Juliette, Ludmilla, Luísa Sonza, Marina Sena, Matuê, MC Hariel, MC Livinho, NandaTsunami, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Puterrier e Veigh, além dos podcasts Não Importa, Pod de Chique e Um Milkshake Chamado Wanda.

A organização ainda promete o anúncio de outros nomes no lineup, chegando a cerca de 30 atrações no total. A primeira edição é realizada em parceria com a Omelete Company, que também organiza a CCXP em São Paulo.

Spotify Superfans Experience (SFX) (Divulgação)

Audiência engajada

A escolha dos artistas não levou em consideração apenas o tamanho de suas audiências. Em conversa exclusiva com a EXAME, Marina Burini, lead LATAM de creative business strategy do Spotify, conta que a empresa cruzou métricas de engajamento da plataforma com sinais externos de fandom e relevância cultural para montar o lineup.

"Fizemos um quebra-cabeça para encontrar exatamente esses artistas que, independente de tamanho, têm uma conexão gigante com seus fãs", diz a executiva.

O conceito de superfã ganhou peso na estratégia do Spotify porque esse grupo representa uma parcela pequena, mas particularmente ativa, da audiência. Segundo dados do próprio Spotify for Artists, os superouvintes correspondem, em média, a 2% dos ouvintes mensais de um artista, mas geram mais de 18% dos streams mensais.

Na plataforma, eles também representam metade das vendas de ingressos de shows.

Um festival criado com métricas

Desde que percebeu "o poder dos superfãs", o Spotify passou a criar produtos e ferramentas voltados a esse público. Neste ano, a plataforma lançou o Reserved, mecanismo que identifica fãs mais engajados e oferece a eles uma janela antecipada para comprar ingressos de determinados shows.

A companhia também vem ampliando recursos para aproximar fãs de artistas dentro do próprio aplicativo.

O SFX segue a mesma lógica, mas muda o ambiente. Em vez de usar os dados para recomendar uma música, playlist ou show, a companhia pretende utilizá-los para construir uma experiência presencial.

“É muito bom poder levar o Spotify, que é uma plataforma que está com as pessoas em diversos momentos da vida, para o mundo real, para um evento, e estar perto das pessoas e ver o calor que acontece ali entre um ídolo, um artista, um criador e um fã”, afirma Burini.

Experiências além de shows

Segundo a executiva, o grande diferencial do SFX é a programação que busca fugir do convencional. Além de performances musicais e podcasts gravados ao vivo, o evento contará com salas menores, nas quais os artistas poderão participar de workshops, conversas e outras experiências construídas especificamente para suas comunidades.

Cada experiência imersiva terá capacidade para cerca de 200 pessoas. Segundo Burini, a ideia é criar uma espécie de universo particular para cada fandom.

“O artista não vai chegar, fazer um show e ir embora. Cada uma dessas experiências tem uma narrativa pensada por trás, de acordo com o que o artista quer trazer como diferencial para os seus fãs.”

O formato também permite que o evento funcione como uma espécie de vitrine para lançamentos. O Spotify prevê sessões de escuta antecipada de álbuns e músicas, além de lançamentos de documentários e podcasts. A companhia pretende, assim, colocar o SFX no calendário de lançamentos dos próprios artistas.

Brasil como palco de testes

O Brasil é o primeiro país a receber o evento. De acordo com Burini, a companhia considera o país um mercado estratégico e aponta o tamanho e o engajamento dos fandoms locais como parte da justificativa para a estreia do projeto por aqui.

A escolha também acontece em um momento em que o Spotify vem ampliando sua atuação para além do áudio. Em seu Investor Day de 2026, a empresa reforçou que sua estratégia passa por transformar a plataforma em um ambiente mais interativo.

No Brasil, a empresa já havia testado experiências físicas associadas a artistas. Em fevereiro, por exemplo, o Spotify criou em São Paulo uma experiência imersiva dedicada ao universo do álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny.

Por enquanto, a expansão internacional do SFX ainda não está definida. A prioridade, segundo Burini, é testar o formato no Brasil. A expectativa é que, caso o modelo funcione, ele possa avançar primeiro para outros mercados da América Latina e, posteriormente, para outros países.

"Vamos esperar os resultados no Brasil. Estamos 100% focados em entregar esse primeiro evento", diz a executiva.

Quanto custa?

Os ingressos do SFX custarão R$ 410 a inteira por dia no primeiro lote, ou R$ 205 a meia-entrada. Também haverá pacote para os dois dias, por R$ 656 a inteira e R$ 328 a meia. A pré-venda para assinantes do Spotify Premium começa na quinta-feira, 8, às 12h, enquanto a venda geral será aberta em 13 de outubro, no mesmo horário.

Na pré-venda, assinantes terão 10% de desconto na compra de um dia ou 20% no pacote para os dois dias, segundo Burini. Além disso, o Spotify pretende identificar os maiores fãs de cada artista dentro da própria plataforma e distribuir pares de ingressos a eles.

As salas de experiências mais exclusivas estarão incluídas no ingresso, sem custo adicional. Como terão capacidade limitada, o acesso será organizado por lotes, permitindo que o público escolha previamente quais experiências deseja acompanhar.