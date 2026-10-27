Deezer e ExitLag lançam assinatura conjunta por R$ 34,90 ao mês

A Deezer e a ExitLag lançaram no Brasil uma assinatura que reúne o serviço de música e a plataforma de otimização de conexão para jogos online. O pacote custa R$ 34,90 por mês e oferece desconto de aproximadamente 30% em relação à contratação separada dos dois serviços.

O combo inclui o Deezer Premium Individual e a ExitLag, plataforma voltada a melhorar a estabilidade e o desempenho da conexão durante partidas online. A oferta está disponível para novos assinantes e para usuários que já utilizam a ExitLag no Brasil, com possibilidade de migração para o novo plano.

A contratação pode ser feita no site da ExitLag, em uma página dedicada à Deezer que reúne as condições da assinatura. Com a parceria, a plataforma de música passa a alcançar a base de jogadores que utiliza o serviço de otimização de conexão no país.

O que está incluído na assinatura?

Os assinantes do pacote terão acesso aos recursos do Deezer Premium Individual e ao Deezer Club, programa que oferece experiências como encontros com artistas, eventos, ingressos e ativações.

Uma das iniciativas do programa é o Deezer Live, projeto de shows para artistas e fãs. A ExitLag estará presente na primeira edição do evento, em São Paulo, com a cantora Luísa Sonza.

Entre as ferramentas da plataforma está o Flow, que recomenda músicas de acordo com os hábitos e as preferências de cada usuário. O SongCatcher permite identificar faixas, enquanto o recurso de letras exibe as palavras das canções no aplicativo.

“A música já faz parte da rotina de quem joga, seja como trilha sonora para uma partida, para descobrir novos artistas ou para acompanhar outros momentos do dia. A parceria com a ExitLag nos aproxima ainda mais dessa comunidade e permite que os usuários tenham, em uma mesma assinatura, acesso ao Deezer Premium, aos nossos recursos de descoberta e também às experiências do Deezer Club”, afirma Luís Henrique Castro Lima, diretor sênior de parcerias estratégicas da Deezer para a América Latina.

“A parceria com a Deezer parte de uma conexão que já existe naturalmente na rotina do público gamer. A música acompanha o jogador durante as partidas, ajuda a criar o clima, a concentração e até a identidade daquele momento. Dados da Pesquisa Game Brasil mostram que esse é um hábito recorrente entre os jogadores, o que reforça como games e música fazem parte de um mesmo universo de lifestyle. Para nós, aproximar esses dois mundos é uma forma de ampliar a experiência para além do jogo e estar presente em um território que já faz parte desse universo", diz Lucas Almeida, diretor de Marketing da ExitLag.