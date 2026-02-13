Do funk ao trio elétrico: Carnaval de Ludmilla vira negócio de escala nacional

Ludmilla chega ao Carnaval de 2026 como um dos principais nomes da folia brasileira. O que começou há quase oito anos com a criação do Fervo da Lud, bloco de rua no Centro do Rio, transformou-se em uma operação que vai muito além da lógica tradicional de shows no feriado.

A cantora atravessa o período combinando megabloco de rua, trio elétrico em Salvador, projetos próprios e presença em diferentes capitais — um desenho que exige estrutura de turnê concentrada e coloca seu próprio Carnaval no patamar de grandes negócios do entretenimento brasileiro, como o Tardezinha de Thiaguinho, que faturou R$ 305 milhões só em 2025 e acumula R$ 1,5 bilhão em uma década com operação de festival.

A expectativa da equipe da cantora é que a operação movimente mais de 3 milhões de foliões pelo país durante o feriado.

"Toda vez que eu me pego pensando nesse lugar, de como eu consegui conduzir minha carreira até aqui e hoje ter um dos principais blocos de Carnaval, eu sempre fico muito grata. Porque sempre foi um sonho meu puxar um trio elétrico, mesmo vindo da raiz do funk", diz Ludmilla, em entrevista à EXAME.

Neste ano, o Fervo da Lud chega com o tema "Ritmos do Brasil", uma homenagem a frevo, axé, tecnobrega e samba, estilos que marcam a memória musical da artista e que já vinham sendo costurados no repertório do bloco. A mistura de gêneros agora ganha uma proposta mais definida e amplia a maneira que Ludmilla parece poder transitar por diferentes sons.

Entre 6 e 21 de fevereiro, Ludmilla passa por Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte e São Paulo, o que deve somar mais de 23 horas e 30 minutos de apresentações ao vivo. A agenda mobiliza mais de 1.500 profissionais — entre artistas, técnicos, produção, logística e segurança — e envolve deslocamentos de aproximadamente 5.500 quilômetros em poucos dias, o suficiente para ir de São Paulo até Miami, nos Estados Unidos.

O Fervo da Lud é um dos principais blocos do Rio, desfilando gratuitamente e sem cordas no Centro da cidade. Em 2024, levou 1,2 milhão de pessoas à Rua Primeiro de Março, segundo a Riotur. Em 2025, mesmo com menor público (cerca de 750 mil foliões), manteve-se entre os maiores do país.

Em Salvador, a cantora desfila no circuito Barra-Ondina, um dos mais tradicionais da folia baiana e historicamente ligado ao axé. Nos últimos anos, o circuito passou a receber artistas de diferentes gêneros, e Ludmilla passou a figurar ao lado de nomes como Ivete Sangalo e Léo Santana.

"Eu nunca quis ficar dentro de nenhuma caixa. Quando eu consigo olho para trás e vejo tudo que consegui conquistar… ter um trio elétrico no circuito Barra-Ondina, onde tem alguns dos maiores puxadores de trio elétrico do Brasil, é sempre uma dádiva", afirma.

A máquina por trás da folia

Segundo Ludmilla, se preparar para trabalhar em cima dos trios elétricos no Carnaval não é uma tarefa simples.

"A preparação vem de antes. Eu tenho acompanhamento da minha fonoaudióloga, acompanhamento de nutricionista, porque exige muito da gente ali em cima. São muitas horas. E gostamos de entregar o melhor", diz.

O cuidado vocal e físico faz parte de uma operação maior. O modelo de shows longos, que já marca a turnê Numanice, o projeto de pagode da cantora, se replica no Carnaval. O Numanice levou mais de 500 mil pessoas aos shows desde seu lançamento e teve faturamento estimado em R$ 185 milhões. Com apresentações que chegam a cinco ou seis horas de duração, ajudou a consolidar uma lógica de shows longos que mostram a preparação para uma maratona de Carnaval.

"Esse ano, graças a Deus, temos muita novidade, porque eu acabei de lançar um álbum novo chamado Fragmentos. A novidade desse ano serão as músicas", afirma.

Agenda completa

A agenda de 2026 começa em Salvador, no dia 12 de fevereiro, com desfile no circuito Barra-Ondina, seguido de apresentação no Camarote Glamour, no dia 13. No dia 14, Ludmilla se apresenta em Recife. Em 15 de fevereiro, passa por São Paulo e Belo Horizonte.

No Rio de Janeiro, a programação tem início no dia 16, com shows no CarnaRildy e no Camarote Alegria. O Fervo da Lud desfila no circuito Preta Gil no dia 17, seguido de apresentação no Camarote Arpoador. A maratona inclui ainda o Baile das Máscaras, no dia 20, e o Camarote Aura, no dia 21, encerrando os 15 dias de Carnaval da artista.