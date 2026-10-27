Iron Maiden em São Paulo: veja horário dos portões, setlist e como chegar

O Iron Maiden se apresenta nesta terça-feira, 27, em São Paulo, com a turnê "Run For Your Lives World Tour 2026", que celebra os 50 anos de história da banda britânica. O show acontece no Nubank Parque, na zona oeste da capital, e tem abertura do Alter Bridge.

Os portões abrem às 16h, seguidos pelo show do Alter Bridge, previsto para as 19h10. O Iron Maiden sobe ao palco às 20h50.

A apresentação é a segunda da banda na capital paulista nesta passagem pelo Brasil. O primeiro show aconteceu no domingo, 25, e a turnê segue para Curitiba na quarta-feira, 28, com apresentação na Arena da Baixada.

Qual é o provável setlist do Iron Maiden?

A "Run For Your Lives World Tour 2026" tem como proposta revisitar a fase clássica do Iron Maiden, com músicas dos primeiros anos da banda. O repertório percorre diferentes momentos da discografia e inclui faixas que ajudaram a consolidar o grupo como um dos principais nomes do heavy metal.

A apresentação de domingo, 25, em São Paulo, teve 17 músicas, incluindo o bis. Com base nesse show, confira o provável setlist da apresentação desta terça:

"Murders in the Rue Morgue" "Wrathchild" "Killers" "Phantom of the Opera" "The Number of the Beast" "Infinite Dreams" "Powerslave" "2 Minutes to Midnight" "Rime of the Ancient Mariner" "Run to the Hills" "Seventh Son of a Seventh Son" "The Trooper" "Hallowed Be Thy Name" "Iron Maiden" "Aces High" "Fear of the Dark" "Wasted Years"

Como chegar ao Nubank Parque?

O Nubank Parque fica na Rua Palestra Itália, 200, no bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo. O endereço também aparece em referências de transporte e eventos como Avenida Francisco Matarazzo, 1.705.

De metrô e trem

Uma das alternativas mais práticas é utilizar a estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha do metrô, linhas ferroviárias e um terminal de ônibus. A partir da estação, o estádio fica a cerca de dez minutos de caminhada.

A estação Água Branca também atende à região por meio da rede ferroviária. Antes de sair, consulte as condições de operação e os horários do transporte público, especialmente para organizar a volta após o show.

De ônibus

A SPTrans informou uma operação especial para os dias de apresentação, com 28 linhas atendendo à região do estádio entre 16h e 23h. Como trajetos e pontos de parada podem sofrer alterações, a recomendação é consultar os canais oficiais da companhia para conferir as linhas disponíveis e planejar o percurso.

De carro ou aplicativo

Quem pretende ir de carro pode utilizar o estacionamento do estádio, que tem capacidade de aproximadamente 1.500 veículos, sujeito à disponibilidade. Também é possível chegar por aplicativos de transporte, considerando eventuais bloqueios e pontos de embarque e desembarque definidos para o evento.

O trânsito na região pode ficar intenso antes e depois da apresentação. Por isso, vale prever tempo adicional para o deslocamento e combinar um ponto de encontro caso o grupo precise se separar na saída.

O que pode levar para o show?

A organização estabelece restrições para objetos que possam comprometer a segurança do público. Entre os itens proibidos estão guarda-chuvas, câmeras profissionais, capacetes, objetos pontiagudos, armas, fogos de artifício, sinalizadores, bebidas alcoólicas, cigarros eletrônicos e hastes de selfie.

Há algumas opções permitidas, conforme as orientações divulgadas: garrafa flexível de água de até 500 ml, sem tampa, e alimentos industrializados em embalagens lacradas. Mochilas devem respeitar o limite de 20 por 30 centímetros, e medicamentos podem exigir apresentação de prescrição médica.

Ainda há ingressos para o show do Iron Maiden em São Paulo?

Os ingressos para a apresentação do Iron Maiden desta terça-feira, 27, em São Paulo, estão esgotados. No momento, há ingressos disponíveis apenas para o show de Curitiba, na próxima quarta-feira, 28, no site da Livepass.