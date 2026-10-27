Iron Maiden em São Paulo: veja horário dos portões, setlist e como chegar

Iron Maiden: grupo encerra as apresentações em São Paulo nesta terça-feira, 27
Freelancer
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11h52.
O Iron Maiden se apresenta nesta terça-feira, 27, em São Paulo, com a turnê "Run For Your Lives World Tour 2026", que celebra os 50 anos de história da banda britânica. O show acontece no Nubank Parque, na zona oeste da capital, e tem abertura do Alter Bridge.
Os portões abrem às 16h, seguidos pelo show do Alter Bridge, previsto para as 19h10. O Iron Maiden sobe ao palco às 20h50.
A apresentação é a segunda da banda na capital paulista nesta passagem pelo Brasil. O primeiro show aconteceu no domingo, 25, e a turnê segue para Curitiba na quarta-feira, 28, com apresentação na Arena da Baixada.
A "Run For Your Lives World Tour 2026" tem como proposta revisitar a fase clássica do Iron Maiden, com músicas dos primeiros anos da banda. O repertório percorre diferentes momentos da discografia e inclui faixas que ajudaram a consolidar o grupo como um dos principais nomes do heavy metal.
A apresentação de domingo, 25, em São Paulo, teve 17 músicas, incluindo o bis. Com base nesse show, confira o provável setlist da apresentação desta terça:
O Nubank Parque fica na Rua Palestra Itália, 200, no bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo. O endereço também aparece em referências de transporte e eventos como Avenida Francisco Matarazzo, 1.705.
Uma das alternativas mais práticas é utilizar a estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha do metrô, linhas ferroviárias e um terminal de ônibus. A partir da estação, o estádio fica a cerca de dez minutos de caminhada.
A estação Água Branca também atende à região por meio da rede ferroviária. Antes de sair, consulte as condições de operação e os horários do transporte público, especialmente para organizar a volta após o show.
A SPTrans informou uma operação especial para os dias de apresentação, com 28 linhas atendendo à região do estádio entre 16h e 23h. Como trajetos e pontos de parada podem sofrer alterações, a recomendação é consultar os canais oficiais da companhia para conferir as linhas disponíveis e planejar o percurso.
Quem pretende ir de carro pode utilizar o estacionamento do estádio, que tem capacidade de aproximadamente 1.500 veículos, sujeito à disponibilidade. Também é possível chegar por aplicativos de transporte, considerando eventuais bloqueios e pontos de embarque e desembarque definidos para o evento.
O trânsito na região pode ficar intenso antes e depois da apresentação. Por isso, vale prever tempo adicional para o deslocamento e combinar um ponto de encontro caso o grupo precise se separar na saída.
A organização estabelece restrições para objetos que possam comprometer a segurança do público. Entre os itens proibidos estão guarda-chuvas, câmeras profissionais, capacetes, objetos pontiagudos, armas, fogos de artifício, sinalizadores, bebidas alcoólicas, cigarros eletrônicos e hastes de selfie.
Há algumas opções permitidas, conforme as orientações divulgadas: garrafa flexível de água de até 500 ml, sem tampa, e alimentos industrializados em embalagens lacradas. Mochilas devem respeitar o limite de 20 por 30 centímetros, e medicamentos podem exigir apresentação de prescrição médica.
Os ingressos para a apresentação do Iron Maiden desta terça-feira, 27, em São Paulo, estão esgotados. No momento, há ingressos disponíveis apenas para o show de Curitiba, na próxima quarta-feira, 28, no site da Livepass.