Quando é a diplomação e posse de Lula? Entenda os próximos passos

Eleição 2026: diplomação do presidente eleito acontece ainda neste ano (Ricardo Stuckert /Flickr/Divulgação)
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Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12h27.
A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está prevista para ocorrer até 18 de dezembro de 2026, prazo final estabelecido pela Justiça Eleitoral. A cerimônia, realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), formaliza o resultado das urnas e habilita o eleito a assumir o mandato. A posse presidencial está marcada para 5 de janeiro de 2027, conforme a Emenda Constitucional nº 111 de 2021. A legislação também prevê mecanismos judiciais para contestar a diplomação e o mandato, sem anulação automática do resultado eleitoral.
A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está prevista para ocorrer até sexta-feira, 18 de dezembro de 2026, prazo final estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições deste ano. A cerimônia formaliza o resultado das urnas e habilita o eleito a assumir o mandato.
O procedimento é diferente da posse. Enquanto a diplomação é realizada pela Justiça Eleitoral, a posse marca o início do exercício do mandato presidencial.
Em 2027, a cerimônia está prevista para terça-feira, 5 de janeiro, conforme a mudança estabelecida pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021.
Até lá, há etapas jurídicas e administrativas que precisam ser cumpridas. O processo inclui a conclusão da apuração, a análise das prestações de contas eleitorais e a emissão dos diplomas.
Também existem mecanismos legais para contestar a diplomação ou o mandato, desde que sejam atendidos os requisitos previstos na legislação.
A diplomação não ocorre imediatamente após a votação. A Justiça Eleitoral precisa concluir os procedimentos previstos para confirmar o resultado e verificar se os requisitos legais para a emissão dos diplomas foram cumpridos.
Veja as principais etapas até a posse:
Após o encerramento da votação, a Justiça Eleitoral totaliza os votos e confirma o resultado da eleição. No segundo turno presidencial, vence a chapa que obtém a maioria dos votos válidos, sem contar os votos brancos e nulos.
Os candidatos eleitos precisam prestar contas dos recursos arrecadados e dos gastos realizados durante a campanha. A Justiça Eleitoral deve julgar as contas dos eleitos até três dias antes da data da diplomação, conforme o calendário e as regras eleitorais de 2026.
A cerimônia formaliza o reconhecimento da eleição pela Justiça Eleitoral. O diploma identifica o candidato eleito, o partido pelo qual concorreu e o cargo conquistado. No caso da Presidência, o documento é assinado pelo presidente do TSE
Com a definição do resultado, começa a organização da passagem de informações entre a administração que deixa o cargo e a equipe do presidente eleito. A transição permite conhecer a situação dos órgãos públicos, os programas em andamento, os contratos e as contas do governo, para preparar o início da nova gestão.
O processo termina com a posse, prevista para terça-feira, 5 de janeiro de 2027. A cerimônia ocorre em sessão do Congresso Nacional, quando o presidente e o vice-presidente prestam compromisso de cumprir a Constituição e as leis do país.
Em 2027, a data da posse será diferente da tradicional cerimônia de 1º de janeiro, adotada desde a redemocratização.
A mudança buscou, entre outros objetivos, facilitar a participação popular nas cerimônias de posse, que antes coincidiam com o feriado de Ano-Novo.
A cerimônia será realizada no Congresso Nacional. Durante a sessão, o presidente e o vice-presidente eleitos prestarão o compromisso constitucional de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro.
A posse marca o início oficial do mandato presidencial. Até lá, o presidente eleito participa da organização da nova administração, enquanto o governo em exercício permanece responsável pela condução do país.
A diplomação é uma etapa formal, mas depende do cumprimento dos requisitos legais. A legislação prevê situações em que um candidato não pode receber o diploma ou em que a validade da eleição pode ser questionada judicialmente.
O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que um candidato com o registro de candidatura indeferido não deve ser diplomado, mesmo que ainda exista recurso pendente de julgamento.
A existência de um processo judicial, por si só, não significa necessariamente que a diplomação esteja impedida. É preciso observar o objeto do processo e a decisão aplicável.
Depois da diplomação, ainda existem instrumentos para contestar o resultado.
O Código Eleitoral prevê recurso contra a expedição do diploma, enquanto a Constituição permite uma ação de impugnação de mandato eletivo em casos de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, desde que existam provas.
Os prazos são diferentes: o recurso contra a expedição do diploma deve observar o prazo de três dias previsto na legislação eleitoral, e a ação de impugnação do mandato pode ser apresentada em até 15 dias após a diplomação.
Esses mecanismos não anulam automaticamente o resultado das urnas. É necessário que a Justiça Eleitoral analise os fatos e decida sobre o caso.
A Constituição Federal também prevê regras para situações excepcionais no dia da posse.Se o presidente eleito não assumir o cargo em até dez dias após a data marcada, salvo por motivo de força maior, o cargo será declarado vago. A mesma regra se aplica ao vice-presidente.
Em caso de impedimento temporário do presidente, o vice-presidente o substitui. Se houver vacância definitiva da Presidência, o vice-presidente sucede o titular.
Se os cargos de presidente e vice-presidente estiverem simultaneamente impedidos ou vagos, a Constituição estabelece uma linha sucessória que começa pelo presidente da Câmara dos Deputados, seguido pelo presidente do Senado Federal e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.
Essas regras são preventivas e não significam que exista algum impedimento previsto para a posse de Lula em janeiro de 2027.
A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá ocorrer até 18 de dezembro de 2026, prazo final estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A data específica da cerimônia depende da definição da Justiça Eleitoral.
A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral reconhece formalmente o resultado da eleição e habilita o candidato eleito a assumir o mandato. No caso da Presidência da República, o diploma é expedido pelo TSE e assinado pelo presidente do tribunal.
A diplomação confirma oficialmente a eleição do candidato, mas não representa o início do mandato. A posse ocorre posteriormente, em sessão do Congresso Nacional, quando o presidente e o vice-presidente prestam compromisso constitucional e assumem seus cargos.
A posse presidencial está prevista para terça-feira, 5 de janeiro de 2027. A data foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021, que transferiu a posse do presidente e do vice-presidente da República de 1º para 5 de janeiro, a partir das eleições de 2026.
A Justiça Eleitoral precisa concluir a totalização dos votos, confirmar o resultado e analisar as prestações de contas dos candidatos eleitos. Pelo calendário de 2026, as decisões sobre as contas deverão ser publicadas até três dias antes da diplomação, observada a data da cerimônia.
Sim. A legislação prevê instrumentos como o recurso contra a expedição de diploma, sujeito ao prazo de três dias, e a ação de impugnação de mandato eletivo, que pode ser apresentada em até 15 dias após a diplomação, nos casos previstos na Constituição. A apresentação dessas medidas não anula automaticamente o resultado da eleição.
Segundo a Constituição, se o presidente ou o vice-presidente eleito não assumir o cargo em até dez dias após a data marcada para a posse, salvo motivo de força maior, o respectivo cargo será declarado vago. A Constituição também estabelece regras de substituição e sucessão para situações de impedimento ou vacância.