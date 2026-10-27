Quando é a diplomação e posse de Lula? Entenda os próximos passos

Após o encerramento da votação, a Justiça Eleitoral totaliza os votos e confirma o resultado da eleição. No segundo turno presidencial, vence a chapa que obtém a maioria dos votos válidos, sem contar os votos brancos e nulos.

Os candidatos eleitos precisam prestar contas dos recursos arrecadados e dos gastos realizados durante a campanha. A Justiça Eleitoral deve julgar as contas dos eleitos até três dias antes da data da diplomação, conforme o calendário e as regras eleitorais de 2026.

3. Diplomação pelo TSE

A cerimônia formaliza o reconhecimento da eleição pela Justiça Eleitoral. O diploma identifica o candidato eleito, o partido pelo qual concorreu e o cargo conquistado. No caso da Presidência, o documento é assinado pelo presidente do TSE

4. Preparação para a transição de governo

Com a definição do resultado, começa a organização da passagem de informações entre a administração que deixa o cargo e a equipe do presidente eleito. A transição permite conhecer a situação dos órgãos públicos, os programas em andamento, os contratos e as contas do governo, para preparar o início da nova gestão.

5. Posse presidencial

O processo termina com a posse, prevista para terça-feira, 5 de janeiro de 2027. A cerimônia ocorre em sessão do Congresso Nacional, quando o presidente e o vice-presidente prestam compromisso de cumprir a Constituição e as leis do país.

Por que a posse presidencial mudou de data?

Em 2027, a data da posse será diferente da tradicional cerimônia de 1º de janeiro, adotada desde a redemocratização.

A mudança buscou, entre outros objetivos, facilitar a participação popular nas cerimônias de posse, que antes coincidiam com o feriado de Ano-Novo.

A cerimônia será realizada no Congresso Nacional. Durante a sessão, o presidente e o vice-presidente eleitos prestarão o compromisso constitucional de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro.

A posse marca o início oficial do mandato presidencial. Até lá, o presidente eleito participa da organização da nova administração, enquanto o governo em exercício permanece responsável pela condução do país.

Algo pode impedir a diplomação de Lula?

A diplomação é uma etapa formal, mas depende do cumprimento dos requisitos legais. A legislação prevê situações em que um candidato não pode receber o diploma ou em que a validade da eleição pode ser questionada judicialmente.

O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que um candidato com o registro de candidatura indeferido não deve ser diplomado, mesmo que ainda exista recurso pendente de julgamento.

A existência de um processo judicial, por si só, não significa necessariamente que a diplomação esteja impedida. É preciso observar o objeto do processo e a decisão aplicável.

Depois da diplomação, ainda existem instrumentos para contestar o resultado.

O Código Eleitoral prevê recurso contra a expedição do diploma, enquanto a Constituição permite uma ação de impugnação de mandato eletivo em casos de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, desde que existam provas.

Os prazos são diferentes: o recurso contra a expedição do diploma deve observar o prazo de três dias previsto na legislação eleitoral, e a ação de impugnação do mandato pode ser apresentada em até 15 dias após a diplomação.

Esses mecanismos não anulam automaticamente o resultado das urnas. É necessário que a Justiça Eleitoral analise os fatos e decida sobre o caso.

O que acontece se o presidente eleito não tomar posse?

A Constituição Federal também prevê regras para situações excepcionais no dia da posse.

Se o presidente eleito não assumir o cargo em até dez dias após a data marcada, salvo por motivo de força maior, o cargo será declarado vago. A mesma regra se aplica ao vice-presidente.

Em caso de impedimento temporário do presidente, o vice-presidente o substitui. Se houver vacância definitiva da Presidência, o vice-presidente sucede o titular.

Se os cargos de presidente e vice-presidente estiverem simultaneamente impedidos ou vagos, a Constituição estabelece uma linha sucessória que começa pelo presidente da Câmara dos Deputados, seguido pelo presidente do Senado Federal e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.

Essas regras são preventivas e não significam que exista algum impedimento previsto para a posse de Lula em janeiro de 2027.

Calendário: da eleição à posse presidencial