'Dom de Iludir': Netflix divulga cena exclusiva de nova série com Marieta Severo e Alice Wegmann

A Netflix divulgou uma cena inédita de "Dom de Iludir", nova série brasileira estrelada por Marieta Severo e Alice Wegmann. O trecho apresenta uma discussão entre Lúcia Rossetti e sua filha, Maíra, marcada por conflitos sobre herança, controle familiar e até um desmaio. A produção estreia nesta quarta-feira, 28 de outubro, com dez episódios.

Cena exclusiva mostra conflito entre mãe e filha

Na sequência divulgada pelo Tudum, Maíra, interpretada por Alice Wegmann, discute com Lúcia Rossetti, personagem de Marieta Severo, sobre a herança que tem a receber. O desentendimento também expõe o comportamento controlador da mãe, que interfere em diferentes aspectos da rotina da filha.

O controle de Lúcia chega a questões cotidianas, como os gastos de Maíra com bonecas e suas escolhas alimentares. A discussão avança até que Maíra desmaia e tem um episódio de convulsão, acontecimento que aumenta a tensão da sequência.

A cena está disponível no portal Tudum.

Qual é a história de 'Dom de Iludir'?

Ambientada no Rio de Janeiro, "Dom de Iludir" acompanha Lúcia Rossetti, uma rica colecionadora de obras de arte que procura uma solução para a doença misteriosa de sua filha, Maíra.

Desesperada para encontrar respostas, Lúcia recorre a Irina, uma terapeuta espiritual interpretada por Nanda Costta. A tentativa de ajudar a filha, porém, leva a colecionadora a se tornar vítima de um golpe e desencadeia uma série de revelações.

A partir desse acontecimento, os caminhos de duas famílias se cruzam em uma trama que envolve segredos, manipulação, ressentimento, culpa e relações marcadas por disputas de poder. A história combina melodrama e suspense.

Elenco reúne nomes conhecidos da televisão brasileira

Além de Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta, a produção conta com José de Abreu, Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.

A direção-geral é de Mauro Mendonça Filho, com direção de episódios assinada por Gabriela Amaral Almeida e Daniela Carvalho. A série foi criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, que também atua como roteirista-chefe.

A cantora Liniker gravou uma nova versão de "Dom de Iludir", canção de Caetano Veloso escolhida para embalar o teaser da série.

Confira o trailer de 'Dom de Iludir'