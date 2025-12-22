Séries: 10 episódios de Natal para assistir no fim do ano

Natal: seleção traz histórias emocionantes, engraçadas e até inusitadas para maratonar (Divulgação/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07h42.
O Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, é o momento perfeito para revisitar episódios clássicos de suas séries favoritas e sentir todas as emoções: rir até engasgar, se emocionar ou sentir aquela nostalgia que a época traz.
Com a data se aproximando, é hora de preparar a maratona: para te ajudar, selecionamos 10 episódios imperdíveis que celebram o espírito natalino de formas diferentes:
Uma das tradições mais amadas da TV: a festa de Natal da Dunder Mifflin vira caos total, com Michael tentando animar o grupo e o infame jogo de troca de presentes.
Ross quer ensinar tradições natalinas ao filho e acaba vestindo-se com um tatu-bola natalino.
Lily, magoada ser chamada de "Grinch" por Ted, após terminar com Marshall, rouba todas as decorações de Natal do apartamento, para tentar estragar o Natal de todos.
Stars Hollow inteira se envolve em um jantar tradicional britânico de Natal, com drama familiar e romance no ar.
Jake Peralta vira guarda-costas do Capitão Holt após ameaças e o resto da equipe compete em um concurso de karaokê de Natal.
Ted sente saudades de casa após a partida de sua família e, por isso, Rebecca Welton, a dona do AFC Richmond, cancela seu grande evento anual e convida todos para uma festa mais íntima em sua casa.
Phil e Claire cancelam o Natal dos filhos até eles confessarem que são culpados por uma bagunça, enquanto Mitchell e Cam fazem um Papai Noel do shopping ser demitido acidentalmente.
Seth apresenta para Ryan o Chrismukkah, seu Natal misturado com Hanukkah, que une as celebrações dos cristãos e dos judeus.
Exibido em 1988, o episódio mostra Kevin tentando convencer o pai a comprar uma TV colorida para o Natal.
Os pais de Chris, Julius e Rochelle, não têm dinheiro para comprar o walkman para ele de Natal. Enquanto isso, Drew diz para a irmã, Tonya, que o Papai Noel não existe.