Séries: 10 episódios de Natal para assistir no fim do ano

O Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, é o momento perfeito para revisitar episódios clássicos de suas séries favoritas e sentir todas as emoções: rir até engasgar, se emocionar ou sentir aquela nostalgia que a época traz.

Com a data se aproximando, é hora de preparar a maratona: para te ajudar, selecionamos 10 episódios imperdíveis que celebram o espírito natalino de formas diferentes:

1. The Office – Temporada 2, episódio 10

Uma das tradições mais amadas da TV: a festa de Natal da Dunder Mifflin vira caos total, com Michael tentando animar o grupo e o infame jogo de troca de presentes.

2. Friends – Temporada 7, episódio 10

Ross quer ensinar tradições natalinas ao filho e acaba vestindo-se com um tatu-bola natalino.

3. How I Met Your Mother – Temporada 2, episódio 11

Lily, magoada ser chamada de "Grinch" por Ted, após terminar com Marshall, rouba todas as decorações de Natal do apartamento, para tentar estragar o Natal de todos.

4. Gilmore Girls – Temporada 2, episódio 10

Stars Hollow inteira se envolve em um jantar tradicional britânico de Natal, com drama familiar e romance no ar.

5. Brooklyn Nine-Nine – Temporada 1, episódio 11

Jake Peralta vira guarda-costas do Capitão Holt após ameaças e o resto da equipe compete em um concurso de karaokê de Natal.

6. Ted Lasso – Temporada 2, episódio 4

Ted sente saudades de casa após a partida de sua família e, por isso, Rebecca Welton, a dona do AFC Richmond, cancela seu grande evento anual e convida todos para uma festa mais íntima em sua casa.

7. Modern Family – Temporada 1, episódio 10

Phil e Claire cancelam o Natal dos filhos até eles confessarem que são culpados por uma bagunça, enquanto Mitchell e Cam fazem um Papai Noel do shopping ser demitido acidentalmente.

8. The O.C. - Temporada 1, episódio 13

Seth apresenta para Ryan o Chrismukkah, seu Natal misturado com Hanukkah, que une as celebrações dos cristãos e dos judeus.

9. Anos Incríveis - Temporada 2, episódio 3

Exibido em 1988, o episódio mostra Kevin tentando convencer o pai a comprar uma TV colorida para o Natal.

10. Todo Mundo Odeia o Chris - Temporada 1, episódio 11

Os pais de Chris, Julius e Rochelle, não têm dinheiro para comprar o walkman para ele de Natal. Enquanto isso, Drew diz para a irmã, Tonya, que o Papai Noel não existe.