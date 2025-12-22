James Ransone: quem era o ator de 'IT' e 'The Wire' encontrado morto

O ator americano James Ransone foi encontrado morto aos 46 anos na última sexta-feira, 19. Conhecido por trabalhos marcantes na televisão e no cinema, ele ganhou projeção ao interpretar Ziggy Sobotka na segunda temporada de "The Wire", série da HBO.

Segundo o médico legista de Los Angeles, a suspeita é de suicídio. De acordo com o site TMZ, a polícia encontrou o corpo ao atender um chamado em uma residência e não há suspeita de crime.

Ransone se destacou em "The Wire", produção que ajudou a inaugurar uma nova fase da televisão americana, e voltou a trabalhar com o criador da série, David Simon, em projetos como "Generation Kill" e "Treme".

No cinema, construiu uma carreira consistente, especialmente no terror. Atuou nos dois primeiros filmes de "A Entidade" (2012 e 2015), em "It: Capítulo 2" (2019), adaptação da obra de Stephen King, e nos dois longas de "O telefone preto" (2021 e 2025).

Quem foi James Ransone?

Segundo o IMDb, o ator estudou no Carver Center for Arts and Technology, em Towson, no estado de Maryland, entre 1993 e 1997. Inicialmente voltado ao teatro, mudou de área e se formou em artes plásticas.

Em entrevista ao jornal The Guardian, em 2009, Ransone foi descrito como alguém que se dedicava intensamente aos projetos. A publicação o definiu como "um dos atores mais francos e autocríticos que se pode imaginar. Um homem que teme clichês, não tem medo de trabalhar duro e não é amigo de muitos outros colegas de profissão".

Ao relembrar o teste para "The Wire", contou que acreditava que o sotaque de Baltimore, cidade onde nasceu, poderia ajudá-lo. "Eu sabia que era bom para mim. Estou ficando mais velho, então as questões que eles abordam estão se tornando mais importantes", disse.

O ator também refletiu sobre a mudança de perspectiva ao longo da carreira. "Quando filmei 'The Wire', eu tinha 22 anos. Eu só queria me divertir em Nova York com meus amigos — era tudo o que me importava. Agora, vejo como a narrativa é importante. Isso tem sido simultaneamente uma bênção e uma maldição."

Ransone afirmou ainda que não imaginava que a série se tornaria tão reverenciada. "Você pode pensar que isso alimenta meu ego, mas me deixa morrendo de medo, tipo, 'Oh, eu atingi meu auge'", disse ao Guardian.

Na mesma entrevista, completou: "Veja Van Gogh ou Nick Drake", continua ele, "ninguém sabia quem eram esses caras até que morreram. Então, para mim, isso significa que vou morrer em um antro de ópio".