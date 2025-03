Atriz de ‘Gilmore Girls’ diz não receber dinheiro por sucesso da série: 'fui paga com amor'

“Realmente não há pagamento residual na Netflix. Desculpe! Mas fui paga com amor,” disse Lauren Graham durante sua participação no programa Jimmy Kimmel Live! nesta quarta-feira, 19, ao ser questionada sobre a falta de compensação residual pela série Gilmore Girls, que ganhou uma enorme popularidade no streaming nos últimos anos.

Apesar da ausência de pagamentos extras, a atriz destacou que o sucesso digital da série a fez alcançar um público muito maior do que o da época da WB.

“Ao longo do tempo, conseguimos atingir mais pessoas, incluindo jovens, mais velhos, e até homens cujos filhos ou esposas provavelmente os forçaram a assistir. Eu sou reconhecida o tempo todo, e isso ainda me surpreende, não sei bem por que,” completou Graham, refletindo sobre o fenômeno de Gilmore Girls, que continua a expandir sua base de fãs.

A questão dos pagamentos residuais e como adaptar o modelo de compensação à nova era do streaming tem sido um ponto crucial nas negociações da indústria do entretenimento.

Durante as greves de 2023 da SAG-AFTRA e da WGA, uma das principais demandas foi a criação de bônus com base nas visualizações dos programas. O acordo alcançado entre o sindicato dos atores e a Aliança dos Produtores de Filmes e Televisão (AMPTP) agora garante um bônus de 75% sobre os resíduos para os atores que participam das produções mais assistidas nas plataformas de streaming.

Os outros 25% serão destinados ao novo Sucesso Bonus Distribution Fund, que distribui compensações mais amplamente entre os atores de outras produções digitais.

Em 2018, Gavin Polone, produtor de Gilmore Girls, processou a Warner Bros., alegando que a empresa não pagou os direitos residuais pela revivificação de quatro episódios da série na Netflix, o spinoff A Year in the Life.

O que são pagamentos residuais?

Os pagamentos residuais têm sido um tema central nas negociações da indústria do entretenimento, especialmente com o crescimento das plataformas de streaming.

Esses pagamentos, que surgiram nos anos 1960 após uma greve de atores e roteiristas, garantem que os profissionais recebam uma compensação toda vez que uma produção em que participaram seja exibida novamente, seja em reprises na TV, vendas de mídias físicas ou, mais recentemente, em plataformas digitais como Netflix, Amazon Prime e Disney+.

Originalmente, os pagamentos residuais eram uma forma de assegurar que os profissionais da indústria do entretenimento fossem justamente remunerados à medida que suas produções continuavam a gerar receita. No entanto, com o crescimento do streaming, esse sistema de compensação passou por mudanças.

As plataformas digitais tendem a pagar valores consideravelmente menores e não seguem os mesmos critérios com base na popularidade das produções, o que resulta em uma redução significativa dos valores pagos aos envolvidos nas produções. Como exemplo, atores como Mandy Moore de This Is Us e Kimiko Glenn, de Orange Is The New Black, receberam cheques residuais de valores muito baixos, com William Stanford Davis, de Abbott Elementary, recebendo apenas US$ 0,05 por sua participação.

A crescente insatisfação com os pagamentos residuais foi um dos principais motores da greve de atores em Hollywood, liderada pelo SAG-AFTRA. A greve busca um aumento significativo nos valores pagos, com a solicitação de US$ 500 milhões por ano para os profissionais da indústria.

No entanto, os estúdios e as plataformas digitais oferecem uma proposta muito mais baixa, de apenas US$ 20 milhões, o que tem gerado intensas discussões e reivindicações dentro da indústria.