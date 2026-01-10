Netflix prepara série live-action de Scooby-Doo, diz site

Scooby-Doo vai ganhar uma nova versão em série live-action pela Netflix. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas já teve novos detalhes divulgados e deve mostrar uma fase inédita da história da famosa turma que resolve mistérios.

A série deve contar como Fred, Daphne, Velma e Salsicha se conheceram, antes mesmo da formação oficial da Mistério S.A. A trama começa a partir de um mistério envolvendo um filhote de dogue alemão, que pode estar ligado a um caso sobrenatural.

Nessa semana, o site What’s On Netflix, conhecido por antecipar informações sobre as próximas produções do streaming, anunciou que o título Scooby-Doo: Origens é tratado como uma possibilidade, embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente. A ideia da Netflix é apostar em uma história mais contínua, com mais suspense e foco no desenvolvimento dos personagens, sem perder o clima clássico de investigação.

Ainda segundo o What’s On Netflix, a primeira temporada deve ter oito episódios, e as gravações estão previstas para começar em abril de 2026, nos Estados Unidos. Até agora, a Netflix não divulgou o elenco nem a data de estreia da série.