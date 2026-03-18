Césio 137: o que é o composto químico que virou série da Netflix

A série "Emergência Radioativa" estreou nesta quarta-feira, 18, na Netflix e reconstrói o acidente com césio-137 ocorrido em Goiânia, em 1987. A produção acompanha a contaminação causada pelo material radioativo e os esforços para identificar a origem do problema e conter seus efeitos.

O caso é considerado o maior desastre radiológico já registrado fora de usinas nucleares e segue como referência em estudos sobre segurança e uso de substâncias radioativas.

O que é o césio-137 e por que ele é perigoso?

O césio-137 é um material radioativo produzido em reações nucleares. Ele emite radiação gama, que possui alta capacidade de penetração no corpo humano e pode afetar células e tecidos.

A exposição sem controle pode provocar danos graves, já que a radiação interfere no funcionamento do organismo e aumenta o risco de doenças.

Apesar dos riscos, o material possui aplicações importantes quando utilizado em ambientes controlados. Entre os principais usos estão tratamentos de radioterapia, esterilização de equipamentos médicos e medições industriais. Nessas condições, o manuseio segue protocolos rigorosos de segurança.

Acidente com césio-137 em Goiânia

O acidente teve início em setembro de 1987 após o descarte inadequado de um aparelho de radioterapia em uma clínica desativada.

O equipamento foi encontrado por catadores e levado para um ferro-velho. Ao desmontar a estrutura, foi liberado um pó azul brilhante contendo césio-137, que acabou sendo manipulado e compartilhado por moradores sem conhecimento dos riscos.

A contaminação se espalhou antes que as autoridades identificassem a origem do material.

O episódio resultou em quatro mortes diretas e centenas de pessoas contaminadas. Os sintomas incluíram queimaduras, vômitos, queda de cabelo e outras complicações associadas à exposição à radiação.

A operação de descontaminação gerou toneladas de resíduos, que precisaram ser isolados em estruturas de segurança. O caso também levou a mudanças nos protocolos de controle de materiais radioativos no Brasil.