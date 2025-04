'Amanhecer na Colheita': novo livro de Jogos Vorazes mostra o cruel sem deixar de ser sensível

Atenção, spoilers:

Há anos que os fãs de Jogos Vorazes querem descobrir como exatamente o personagem Haymitch Abernathy venceu sua edição dos jogos cerca de 24 anos antes de Katniss e Peeta saírem vitoriosos.

Neste ano, a espera finalmente acabou: no dia 18 de marco, foi lançado o livro Amanhecer na Colheita (Sunrise On The Reaping, em inglês, 448 páginas, R$ 61,63).

Em apenas uma semana, foram vendidas 1,5 milhão de cópias mundialmente — um recorde para a saga de Suzanne Collins. Somente nos Estados Unidos, foram vendidas 1,2 milhão, segundo a Scholastic, editora responsável pela publicação da obra.

O livro se passa durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes, marcada pelo segundo Massacre Quaternário — um evento brutal realizado a cada 25 anos, que sempre traz uma surpresa. Na vez de Haymitch, o número de tributos é dobrado, e 48 jovens são forçados a lutar até a morte na arena.

Haymitch, o mentor de Katniss e Peeta, é o protagonista da história. Escolhido como tributo do Distrito 12 de forma ilegal, ele é tomado pela desesperança, ciente das poucas chances de sobrevivência. Arrancado de sua família e do amor de sua vida, ele é levado para a Capital com outros três tributos do Distrito 12, incluindo uma jovem amiga que ele enxerga como irmã, um apostador e uma garota arrogante.

Novamente, como nos outros livros de Collins, o sentimento de ser "arrancado" de sua vida normal para se tornar uma parte do entretenimento da Capital é palpável. Por vezes a linha de pensamento de Haymitch faz lembrar a de Katniss (mais uma coisa na lista de semelhanças que ambos compartilham).

Mas, ao contrário da dureza que Katniss possui desde o começo da saga, existem dois Haymitchs na história: o de antes dos jogos e o de depois.

O de antes é um jovem de 16 anos que mora em um dos lugares (ainda) mais pobres do Distrito 12 e que luta para sustentar a mãe e o irmão mais novo. O Haymitch de antes não bebe, apesar de auxiliar na produção de bebidas ilegais, é apaixonado e tem amigos próximos. O Haymitch de depois é solitário, alcoólatra e assombrado por fantasmas de dentro e fora da arena.

As histórias de Collins não são fáceis de digerir. Em uma sociedade distópica onde crianças são forçadas a lutar até a morte e tudo é espetacularizado e manipulado para amplificar a mensagem do sistema vigente, a autora mergulha em uma reflexão sombria sobre o preço da opressão e os limites da resistência.

Katniss e Peeta: personagens da saga Jogos Vorazes foram mentorados por Haymitch (Lionsgate/Divulgação)

A violência não é apenas física, mas também psicológica, e a manipulação da realidade pelos poderosos é uma constante, reforçando a ideia de controle absoluto sobre a vida e a morte dos cidadãos.

E é aí que, de novo, entra a figura do presidente Snow — retratado na prequel (narrativa que se passa antes dos eventos de uma história previamente existente) de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (Rocco Jovens Leitores, 576 páginas, R$ 65,85).

Snow vê em Haymitch uma ameaça (ou uma lembrança de Lucy Gray Baird?) à ordem do regime e tenta eliminar o tributo de forma indireta durante os jogos. Depois deles, a tática se torna ainda mais cruel.

O presidente, então, opta por destruir o que Haymitch mais ama, assassinando sua família e sua namorada.

O ato violento reforça o lado implacável de Snow, que prefere infligir dor emocional profunda e duradoura, sabendo que o impacto psicológico seria mais devastador do que qualquer golpe físico. Essa estratégia de controle, que visa dominar através do sofrimento emocional, é um tema recorrente na relação entre Snow e os vencedores dos Jogos Vorazes.

Com medo de perder mais pessoas e com sentimentos mistos de raiva e sofrimento, Haymitch afasta todos os amigos que tinha antes dos Jogos, incluindo os pais de Katniss, e dá um vislumbre doloroso do personagem apresentado na trilogia que conta a história da garota em chamas. No Reddit, usuários afirmaram que Haymitch bebeu pouco perto do sofrimento que lhe foi afligido. E o livro te lembra isso a todo momento.

A mais nova prequel de Collins traz uma nova perspectiva para os fãs de Jogos Vorazes, explicando as raízes do personagem e como ele se tornou um mentor crucial para Katniss e Peeta.

Em Amanhecer na Colheita, a autora não só resgata a complexidade de um personagem querido, mas também amplia a narrativa da saga, e oferece aos leitores uma compreensão mais profunda sobre o universo de Panem e as forças que o governam.

A história nos cinemas

A franquia Jogos Vorazes se consolidou como um dos maiores fenômenos cinematográficos do século XXI. Com cinco filmes lançados entre 2012 e 2023, a série arrecadou cerca de US$ 3,3 bilhões globalmente até 2025, de acordo com dados consolidados pelo site The Numbers.

O primeiro filme da franquia, Jogos Vorazes (2012), teve impacto imediato, arrecadando US$ 677,9 milhões mundialmente, com US$ 408 milhões vindo do mercado doméstico (EUA e Canadá). A estreia foi surpreendente, com US$ 152,5 milhões na América do Norte, alcançando a terceira maior abertura da época, atrás apenas de Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 e Batman: O Cavaleiro das Trevas. No Brasil, o filme atraiu 1,9 milhão de espectadores.

Já a sequência, Jogos Vorazes: Em Chamas (2013), elevou a série a novos patamares, tornando-se o filme mais lucrativo da franquia com US$ 864,8 milhões globalmente. O filme teve a maior abertura da saga nos EUA, com US$ 158 milhões, e se manteve no topo das bilheteiras por três semanas consecutivas, atingindo um retorno de 6,6 vezes o orçamento de US$ 130 milhões.

A divisão do último livro da série em dois filmes, Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1 (2014) e Parte 2 (2015), gerou controvérsias, mas os resultados financeiros foram sólidos.

A primeira parte arrecadou US$ 766,6 milhões globalmente, com uma abertura de US$ 121,9 milhões nos EUA, enquanto a segunda parte, embora também um grande sucesso, registrou US$ 646,2 milhões, marcando uma queda de 15,7% em relação à Parte 1.

O declínio pode ser explicado pela "fadiga de franquias" que afetou outras produções similares na época, como Crepúsculo e Harry Potter.

A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes: filme foi o último da saga Jogos Vorazes lançado (Lionsgate/Divulgação)

Por fim, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023), focada na origem do Presidente Snow, arrecadou US$ 349 milhões mundialmente, um valor abaixo das expectativas iniciais.

Nos EUA, estreou com US$ 44,6 milhões, o menor valor da série, refletindo os desafios de revitalizar uma franquia após um longo hiato. No entanto, A Cantiga conseguiu se destacar no mercado internacional, superando filmes como Napoleão e Wish: O Poder dos Desejos em sua estreia, especialmente no Reino Unido (US$ 19,8 milhões) e no México (US$ 10,1 milhões), ainda segundo o The Numbers.

A franquia também estabeleceu marcos importantes, sendo o primeiro filme fora do universo da Marvel a liderar as bilheteiras norte-americanas por três semanas consecutivas com Em Chamas.

Além disso, Jogos Vorazes é a única franquia jovem-adulta a ter três filmes que arrecadaram mais de US$ 750 milhões cada: Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança – Parte 1.

A dependência da franquia de mercados internacionais também é um dos pontos principais, com mercados externos representando 54,3% da receita total. O Reino Unido, por exemplo, destacou-se com US$ 19,8 milhões apenas em 2023, e outros mercados como Alemanha e França contribuíram com uma média de US$ 13 milhões por filme. Na América Latina, o México se consolidou como um mercado vital, com um crescimento de 32% em relação a 2015, atingindo US$ 10,1 milhões em 2023, segundo o The Numbers.

O Brasil teve um papel relevante, com 2,7% da bilheteira global do primeiro filme, equivalente a 1,9 milhão de ingressos vendidos.

Na era pós-Harry Potter, Jogos Vorazes sucedeu grandes franquias literárias e arrecadou 57% a mais que Crepúsculo, quando ajustado pela inflação, estabelecendo-se como uma das principais franquias da nova era de adaptações literárias para o cinema.

Financeiramente, a série provou que adaptações literárias podem ter um desempenho sólido sem gastar tanto. Com um orçamento médio de US$ 119 milhões por filme, a relação custo-benefício da franquia superou até mesmo grandes produções como Jurassic World, cujos filmes arrecadaram US$ 1,6 bilhão por filme, mas com orçamentos 50% maiores.

Além do livro de Amanhecer na Colheita, nesta terça-feira, 1º de abril, foi divulgado o teaser do filme homônimo, com previsão para lançamento para 2026.