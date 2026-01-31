BBB 26: entenda a Prova do Anjo deste sábado, 31

A Prova do Anjo deste sábado no Big Brother Brasil 26 será disputada em formato de duelos eliminatórios, com regras que exigem atenção, agilidade e precisão dos participantes.

A dinâmica foi explicada por Tadeu Schmidt antes do início da prova.

Como funciona a Prova do Anjo

Em cada duelo, dois brothers competem simultaneamente em pistas idênticas, chamadas de Pista A e Pista B. O objetivo é encontrar três ingredientes — malte, lúpulo e água — escondidos em barris espalhados pelo espaço da prova.

Cada participante deve:

localizar os três ingredientes

colocar cada um no recipiente correto

apertar o botão para finalizar

Vence o duelo quem apertar o botão primeiro, desde que todas as regras sejam respeitadas.

O que elimina o participante

A prova exige atenção aos detalhes. O brother é eliminado automaticamente se:

apertar o botão com algum ingrediente na caixa errada

apertar o botão sem ter colocado todos os ingredientes

derrubar qualquer ingrediente no chão

Se isso acontecer, a vitória é concedida imediatamente ao adversário.

Como os brothers se locomovem na prova

Para se movimentar pelo espaço, o participante deve permanecer sentado dentro de um barco com uma boia. O deslocamento só pode ser feito da seguinte forma:

lançar a boia no pino vermelho

puxar o barco até o próximo ponto

Não é permitido ancorar a boia em nenhum outro local além do pino vermelho. Qualquer tentativa fora da regra pode comprometer o desempenho no duelo.

Duelo a duelo: quem disputa a Prova do Anjo

Confira os confrontos definidos para a dinâmica deste sábado:

Marcelo x Breno

Jonas Sulzbach x Gabriela

Sarah Andrade x Jordana

Ana Paula Renault x Solange Couto

Os vencedores de cada duelo avançam na disputa até a definição do Anjo da semana.