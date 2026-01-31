BBB 26: entenda a Prova do Anjo deste sábado, 31

BBB 26: terceira Prova do Anjo é disputada neste sábado.r (Reprodução/Gshow)
Redação Exame
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16h21.
A Prova do Anjo deste sábado no Big Brother Brasil 26 será disputada em formato de duelos eliminatórios, com regras que exigem atenção, agilidade e precisão dos participantes.
A dinâmica foi explicada por Tadeu Schmidt antes do início da prova.
Em cada duelo, dois brothers competem simultaneamente em pistas idênticas, chamadas de Pista A e Pista B. O objetivo é encontrar três ingredientes — malte, lúpulo e água — escondidos em barris espalhados pelo espaço da prova.
Cada participante deve:
Vence o duelo quem apertar o botão primeiro, desde que todas as regras sejam respeitadas.
A prova exige atenção aos detalhes. O brother é eliminado automaticamente se:
Se isso acontecer, a vitória é concedida imediatamente ao adversário.
Para se movimentar pelo espaço, o participante deve permanecer sentado dentro de um barco com uma boia. O deslocamento só pode ser feito da seguinte forma:
Não é permitido ancorar a boia em nenhum outro local além do pino vermelho. Qualquer tentativa fora da regra pode comprometer o desempenho no duelo.
Confira os confrontos definidos para a dinâmica deste sábado:
Os vencedores de cada duelo avançam na disputa até a definição do Anjo da semana.