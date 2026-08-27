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'Sacrifício de Sangue': sobre o que é a série que está em 1º lugar na Netflix

Criada por George Kay, de "Lupin", a produção tem cinco episódios e mistura investigação criminal, suspense e conflitos familiares

'Sacrifício de Sangue': Jakob Oftebro e Peter Andersson estrelam a trama ambientada em Estocolmo, que coloca policiais na mira de um assassino em série (Divulgação/Netflix)

'Sacrifício de Sangue': Jakob Oftebro e Peter Andersson estrelam a trama ambientada em Estocolmo, que coloca policiais na mira de um assassino em série (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07h53.

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"Sacrifício de Sangue", nova minissérie da Netflix, chegou ao catálogo neste mês e já ocupa o 1º lugar entre as séries mais assistidas no Brasil. A trama acompanha a caçada a um assassino que tem policiais como alvo.

Qual é a história de 'Sacrifício de Sangue'?

A trama começa depois que dois policiais são brutalmente assassinados. O crime chama a atenção do detetive Thomas Berg, interpretado por Jakob Oftebro, que assume a investigação para descobrir quem está por trás das mortes.

Conforme o caso avança, novos crimes indicam que os agentes da polícia estão sendo escolhidos como vítimas. Thomas percebe que está diante de um assassino perigoso e precisa agir antes que outras pessoas sejam mortas.

A investigação ganha uma dimensão pessoal quando Thomas decide procurar Alfred Berg, seu pai e também um ex-policial. Interpretado por Peter Andersson, Alfred possui experiência na área e pode ajudar o filho a encontrar pistas que levem ao responsável pelos assassinatos.

Pai e filho precisam trabalhar juntos

A relação entre Thomas e Alfred é um dos principais elementos da história. Os dois carregam conflitos do passado e mantêm uma relação distante, mas o avanço da investigação faz com que precisem colocar essas diferenças de lado.

Enquanto Thomas tenta conduzir o caso dentro dos limites de sua função, Alfred parte para uma investigação própria em determinado momento da trama. As duas abordagens acabam se cruzando conforme novas informações surgem sobre o assassino.

O vínculo familiar acrescenta outra camada ao suspense policial, já que a busca pelo criminoso também força os personagens a lidar com questões que ficaram pendentes entre eles.

Quem está no elenco?

Além de Jakob Oftebro como Thomas Berg e Peter Andersson como Alfred Berg, "Sacrifício de Sangue" conta com Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlén, Lisette Pagler, Magnus Krepper e Irina Björklund no elenco.

A série foi criada por George Kay, conhecido por trabalhos como "Lupin". A produção sueca aposta no estilo do noir nórdico para construir sua atmosfera de investigação e mistério.

A primeira temporada possui cinco episódios, com duração aproximada de 44 a 58 minutos. Todos os capítulos estão disponíveis na Netflix.

Veja o trailer de 'Sacrifício de Sangue'

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