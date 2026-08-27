'La Captura': filme número 1 da Netflix recria prisão de El Chapo; conheça a história

'La Captura': longa recria a operação que levou à captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán em 2016 (Reprodução/Netflix)
Freelancer
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08h41.
"La Captura", novo filme mexicano da Netflix, chegou ao 1º lugar entre os filmes mais assistidos da plataforma no Brasil. Estrelado por Alfonso Herrera, o longa recria os acontecimentos que levaram à prisão de Joaquín "El Chapo" Guzmán, um dos criminosos mais conhecidos da história do México.
Lançado no catálogo brasileiro na última sexta-feira, 21, "La Captura" é dirigido por Chava Cartas e mistura ação, suspense e crime em uma história baseada em acontecimentos reais. A trama acompanha dois policiais que, durante uma abordagem, acabam no centro da operação contra o líder do Cartel de Sinaloa.
A trama acompanha os policiais federais Arturo Carmona, interpretado por Alfonso Herrera, conhecido por trabalhos como "Rebelde" e "Sense8", e Héctor Rosales, vivido por Noé Hernández.
Durante um controle de rotina, os dois agentes abordam um carro roubado. A situação muda quando eles percebem que os ocupantes estão ligados a um dos criminosos mais procurados do México.
A partir desse momento, Carmona e Rosales passam a lidar diretamente com Joaquín "El Chapo" Guzmán, interpretado por Héctor Kotsifakis. O que deveria ser o fim de um turno se transforma em uma situação de extremo risco.
O filme concentra a narrativa nas horas seguintes ao encontro dos policiais com o criminoso. Com a ameaça de uma reação do cartel, os agentes precisam manter o controle da situação enquanto aguardam reforços.
O elenco também conta com Juan Pablo Cruz García, Paola Fernández, Antonio Fortier, Fernando Cuautle e Gerardo Trejoluna.
Sim. "La Captura" é inspirado na operação que levou à terceira e definitiva prisão de El Chapo, em 8 de janeiro de 2016, na cidade de Los Mochis, no estado mexicano de Sinaloa.
Na ocasião, El Chapo havia escapado de uma residência utilizando o sistema de drenagem da cidade. Depois de roubar um veículo, ele e seu homem de confiança, Jorge Iván "El Cholo" Gastélum, foram interceptados por policiais federais.
A produção parte desses acontecimentos para construir uma narrativa cinematográfica centrada nos policiais envolvidos na captura.