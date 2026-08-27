'La Captura': filme número 1 da Netflix recria prisão de El Chapo; conheça a história

"La Captura", novo filme mexicano da Netflix, chegou ao 1º lugar entre os filmes mais assistidos da plataforma no Brasil. Estrelado por Alfonso Herrera, o longa recria os acontecimentos que levaram à prisão de Joaquín "El Chapo" Guzmán, um dos criminosos mais conhecidos da história do México.

Lançado no catálogo brasileiro na última sexta-feira, 21, "La Captura" é dirigido por Chava Cartas e mistura ação, suspense e crime em uma história baseada em acontecimentos reais. A trama acompanha dois policiais que, durante uma abordagem, acabam no centro da operação contra o líder do Cartel de Sinaloa.

Sobre o que é 'La Captura'?

A trama acompanha os policiais federais Arturo Carmona, interpretado por Alfonso Herrera, conhecido por trabalhos como "Rebelde" e "Sense8", e Héctor Rosales, vivido por Noé Hernández.

Durante um controle de rotina, os dois agentes abordam um carro roubado. A situação muda quando eles percebem que os ocupantes estão ligados a um dos criminosos mais procurados do México.

A partir desse momento, Carmona e Rosales passam a lidar diretamente com Joaquín "El Chapo" Guzmán, interpretado por Héctor Kotsifakis. O que deveria ser o fim de um turno se transforma em uma situação de extremo risco.

O filme concentra a narrativa nas horas seguintes ao encontro dos policiais com o criminoso. Com a ameaça de uma reação do cartel, os agentes precisam manter o controle da situação enquanto aguardam reforços.

O elenco também conta com Juan Pablo Cruz García, Paola Fernández, Antonio Fortier, Fernando Cuautle e Gerardo Trejoluna.

O filme é baseado em uma história real?

Sim. "La Captura" é inspirado na operação que levou à terceira e definitiva prisão de El Chapo, em 8 de janeiro de 2016, na cidade de Los Mochis, no estado mexicano de Sinaloa.

Na ocasião, El Chapo havia escapado de uma residência utilizando o sistema de drenagem da cidade. Depois de roubar um veículo, ele e seu homem de confiança, Jorge Iván "El Cholo" Gastélum, foram interceptados por policiais federais.

A produção parte desses acontecimentos para construir uma narrativa cinematográfica centrada nos policiais envolvidos na captura.

Veja o trailer de 'La Captura'