‘Ruptura’: série retorna com Gen Z, nova liderança no escritório e adições no elenco

A relação do ser humano com o trabalho é complexa. Hoje, os coachs viralizam, a jornada de trabalho virou marketing de influência, um cargo pode ser sinônimo de sucesso. E quem não vive em função do trabalho ou busca satisfazer-se com ele, pode se pegar sonhando com uma maneira não sentir aquelas oito (ou mais) horas diárias no escritório. Para esses últimos, “Ruptura”, série da Apple TV que chega à segunda temporada nesta sexta-feira, 17, é o cenário perfeito.

A quem não está familiarizado com a trama, “Ruptura” (“Severance”, no título original) acompanha Mark Scout (interpretado por Adam Scott) e seus colegas — Dylan (Zach Cherry), Irving (John Turturro) e Helly (Britt Lower) —, funcionários e participantes de um programa da Lumon Industries (empresa fictícia) que separa, de forma literal, suas identidades de trabalho e de casa por meio de um implante cerebral. O processo cria duas personalidades distintas: o "innie", que existe exclusivamente no ambiente de trabalho, e o "outie", que vive fora dele.

A primeira temporada da série instiga o público a refletir sobre a ética no ambiente de trabalho, o quanto do pessoal existe no profissional — e vice-versa — e claro, as consequências que um procedimento como esse trazem para os funcionários. Para o segundo ano, por outro lado, o desenrolar dos fatos é um pouco diferente. Está mais relacionado a sanar as dúvidas dos episódios anteriores e mergulhar de cabeça em um escritório mais… saudável.

“Tentar criar um ambiente de trabalho gentil e humano pode ser mais difícil do que parece”, declarou Dan Erickson, criador de “Ruptura”, em entrevista exclusiva à EXAME. “E sinto que o segundo ano da série é mais sombrio de certa forma, está mergulhando mais fundo nos conflitos criados pelos próprios personagens — o que dá margem para refletir sobre muita coisa”.

Erickson fez uma curta passagem pelo Brasil em dezembro de 2024 para participar de um painel na CCXP24, em São Paulo, dedicado à segunda temporada da série. Reconhecido pela revista TIME em 2022 como um dos 100 líderes emergentes de todo o mundo que estão moldando o futuro e definindo a próxima geração de liderança, durante a entrevista, ele revelou três fatos curiosos sobre a produção, assim pistas do que esperar dos próximos episódios, que você pode conferir abaixo:

Srta. Huang é nova personagem na segunda temporada de 'Ruptura' (Severance/AppleTV/Divulgação)

A Geração Z chegou à Lumon Industries

Entre as novidades da segunda temporada está a chegada de uma nova personagem: a misteriosa Srta. Huang, adolescente que passa a frequentar o escritório da Lumon, no mesmo andar que Mark, Helly, Irving e Dylan. A função e o papel dela na empresa ainda são segredo, mas a presença de uma criançaa na série abre espaço para explorar novos assuntos na trama.

“O que é engraçado na série é que os “innies” são, de certa forma, crianças em alguns aspectos. Mark tem cerca de dois anos de experiência de empresa e de vida”, refletiu Erickson durante a entrevista. “Pensamos em muitas coisas para a Srta. Huang, uma delas é observar a dinâmica peculiar de personagens que, por suas experiências limitadas, são quase como crianças, e como eles poderiam reagir a uma criança de verdade naquele ambiente”.

Para além do paralelo com a idade dos funcionários, a Srta. Huang também acende a luz para refletir como a Geração Z se comporta no ambiente corporativo.

“Certamente existem diferenças geracionais na maneira como as pessoas encaram o trabalho, mas acho que isso sempre foi assim. Toda geração tende a acreditar que é a última a realmente ter uma ética de trabalho sólida, consistente, tida como a correta, e que a próxima geração perdeu isso. Acho que essa percepção é uma verdade universal que se repete ao longo da história de “Ruptura” também”, completou o criador da série.

Liderança em alta

Para a nova temporada, sem maiores spoilers, haverá um olhar especial à liderança dentro da Lumon. Se na primeira temporada o público finalmente descobre quem são os verdadeiros donos da empresa, na segunda, o gerenciamento interno passa a ser mais presente. E nas mãos de outro personagem.

Esse novo posicionamento no roteiro de “Ruptura” vem da reflexão que Erickson teve sobre como a própria experiência com pessoas em nível de liderança. Durante a entrevista, ele comentou que quando era mais jovem, costumava odiar seus chefes e acreditava que todos eles estavam ali para tornar a vida dele miserável. Mais velho, no entanto, passou a perceber que liderar pessoas é mais complicado do que parece.

“Se você tem a sorte, com o tempo, de se encontrar em uma posição de gerência, descobre que é desafiador lidar com pessoas nessa posição. Muitas vezes, você tenta equilibrar inúmeros fatores e pode se ver comprometendo coisas que, quando era mais jovem, jurava nunca abrir mão”, contou ele à EXAME. “Eu quis criar algo que reconhecesse e honrasse essa complexidade, mas sem aliviar a responsabilidade dos chefes, porque, no final das contas, as pessoas no poder têm a obrigação de cuidar do bem-estar daqueles que trabalham sob sua liderança. Quis contar ambas as histórias: continuar explorando a luta dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, as complexidades de ser aquela pessoa no poder, que pode até não parecer, mas muitas vezes é bem-intencionada”.

Dan Erickson, criador da série, dentro do set de filmagens (Severance/AppleTV/Divulgação)

Tudo começou com portas. Muitas portas, mesmo

De volta aos bastidores, Erickson detalhou qual foi a inspiração por trás do roteiro tanto da primeira quanto da segunda temporada. E por mais incrível que pareça, a resposta mora em uma fábrica de portas.

“Quando eu me mudei para Los Angeles pela primeira vez, trabalhei em uma série de empregos administrativos, sendo o primeiro deles em uma fábrica de portas. Eu trabalhava no escritório no andar de baixo, onde basicamente cuidava de catálogos com todas as partes das portas e tudo mais. As pessoas lá eram adoráveis, mas eu não gostava do trabalho”, contou ele.

“Certo dia, enquanto ia para o trabalho, me peguei desejando poder avançar até o final do dia, ter o trabalho concluído, mas sem precisar vivê-lo, para simplesmente poder voltar para casa. Isso me fez perceber que provavelmente muitas pessoas também têm esse desejo ao entrar no trabalho pela manhã. E foi assim que nasceu a ideia para ‘Ruptura’”.

Onde assistir a 2ª temporada de ‘Ruptura’?

Os novos episódios de “Ruptura” chegam ao streaming da Apple TV nesta sexta-feira, 17. Serão, ao todo, dez capítulos com estreias semanais até sexta-feira, 21 de março.

Quem está no elenco de ‘Ruptura’?

O elenco da série é composto por Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, John Turturro, Patricia Arquette, Christopher Walken, Tramell Tillman, Dichen Lachman, Jen Tullock e Michael Chernus. Ben Stiller assina como diretor e produtor executivo.