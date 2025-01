O mercado financeiro nunca foi tão Gen Z — e as fintechs buscam talentos que falem a língua deles

De uma hora para outra, o mercado financeiro se viu diante de milhões de novos investidores ansiosos por soluções ágeis, totalmente digitais e alinhadas ao seu estilo de vida conectado.

Essa é a realidade que millennials e Gen Z — pessoas com idades entre 18 e 42 anos — estão impondo ao setor, obrigando bancos, corretoras e fintechs a repensarem produtos, serviços e estratégias de atendimento.

Não fique parado enquanto o setor se transforma. Destaque-se entre os profissionais mais disputados do mercado com o pré-MBA de Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Deloitte, 51% da geração Z relatou estar endividada ou pagando juros do cartão de crédito. Além disso, 35% apontaram o alto custo de vida como um dos principais desafios na relação com o dinheiro. A pesquisa foi realizada em 44 países.

Em outras palavras, essa parcela da população tem urgência em encontrar soluções financeiras que atendam a essas demandas e ofereçam controle sobre seu dinheiro.

Já um estudo da Chase, uma das principais instituições financeiras dos Estados Unidos, aponta que a popularidade dos bancos digitais e das fintechs não para de crescer. 99% da geração Z e 98% dos millennials utilizam aplicativos bancários no dia a dia.

O movimento reforça a principal característica deste público: uma forte conexão digital e a busca por maior praticidade no mercado de soluções bancárias.

Diante dessas demandas, os profissionais especializados que forem capazes de liderar essa transformação digital têm tudo para ser os mais valorizados do setor financeiro. E os bancos, instituições e fintechs estão de olho no mercado à procura desses talentos.

As novas exigências do mercado e a necessidade de especialização dos profissionais da área

O boom dos bancos digitais e a expansão das fintechs têm exigido dos profissionais do setor um conhecimento muito mais amplo que o até então ofertado no mercado.

Hoje, para além do conhecimento financeiro, é importante que o profissional da área integre habilidades de tecnologia e inovação. Afinal, estamos falando de um público habituado a resolver tudo pelo celular, desde abrir conta em poucos cliques até testar soluções de IA e blockchain.

De acordo com Matt Komos, VP de serviços financeiros e consultoria na TransUnion, a Gen Z vem mostrando ‘muito apetite’ pelo cartão de crédito — como apontado por uma reportagem da CNBC. A constatação reforça ainda mais a necessidade de produtos e profissionais alinhados a essas novas tendências de consumo.

Na prática, isso quer dizer que a geração Z espera transparência, personalização e educação financeira contínua para se relacionar com as finanças.

Quer entender melhor como as gerações mais jovens estão redefinindo o jogo financeiro? Clique aqui e conheça o Pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul

Oportunidade de ouro no mercado financeiro

Essas mudanças criam um cenário repleto de oportunidades. Bancos, corretoras e fintechs precisam de profissionais capazes de mesclar conhecimentos em finanças e tecnologia, entendendo desde os fundamentos macroeconômicos até tendências como big data, IA e pagamentos instantâneos (como o PIX e o DREX).

Além disso, as instituições estão de olho em profissionais flexíveis, que tenham na bagagem habilidades como:

Domínio de tecnologia : interpretar dados, acompanhar a evolução de algoritmos e soluções digitais;

Visão estratégica : projetar impactos da inflação no comportamento de consumo dos mais jovens e desenvolver soluções atraentes para esse público;

Habilidades interpessoais : comunicar-se de forma clara com quem está descobrindo agora o mundo dos investimentos.

Profissionais que reúnem essas características já são disputados no mercado financeiro e podem encontrar oportunidades de crescimento acelerado nos próximos anos.

Está em busca de uma qualificação que una finanças, tecnologia e visão de futuro? Garanta sua vaga no Pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul

Participe do Pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul

Para aproveitar ao máximo as oportunidades geradas pela ascensão das novas demandas do setor financeiro, é fundamental ter uma formação que vá além do básico.

É por isso que a EXAME, em parceria com a Saint Paul, desenvolveu o Pré-MBA em Mercado Financeiro — uma imersão completa em quatro aulas 100% online, que traz desde conceitos clássicos de finanças até inovações de ponta, como IA e blockchain.

Ao longo do treinamento, você vai:

Entender os conceitos introdutórios de macro e microeconomia, valuation, gestão de risco e análise de derivativos;

Explorar tecnologias emergentes (DREX, PIX, blockchain e IA) que estão moldando o futuro das finanças;

Participar de uma aula ao vivo e interativa com o professor Maurício Godoi, profissional com vasta experiência em grandes bancos e corretoras;

Receber um certificado de participação exclusivo da EXAME e da Saint Paul, que atesta seu conhecimento e amplia sua credibilidade no mercado.

Ao final, você estará preparado para atuar em um setor cada vez mais dinâmico, atendendo às demandas de um público jovem, conectado e exigente. Se você quer se tornar a peça-chave nessa transformação — e, de quebra, alavancar a sua carreira — o Pré-MBA em Mercado Financeiro é o primeiro passo.

Clique aqui e inscreva-se agora no Pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul