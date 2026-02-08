Velório de Henrique Maderite será aberto ao público em BH

O velório do influenciador Henrique Maderite, de 50 anos, será realizado neste domingo, 8, a partir do meio-dia, no Cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte. A cerimônia será aberta ao público até às 16h.

Após esse horário, a despedida ficará restrita a familiares e amigos próximos. O sepultamento está previsto para às 17h, no mesmo local.

Henrique Maderite foi encontrado sem vida na sexta-feira, 6, em seu haras particular, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil também foram acionadas para a ocorrência.

De acordo com informações divulgadas pela família, o influenciador morreu em decorrência de um infarto fulminante. Em nota publicada nas redes sociais, os familiares destacaram o legado deixado por Maderite e o impacto de sua trajetória.

Natural de Belo Horizonte, Henrique Maderite acumulava mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e ganhou notoriedade nacional pelo bordão “Sextou BB”, que marcou seus conteúdos bem-humorados. O último vídeo do influenciador foi publicado horas antes de sua morte.

Despedida nas redes sociais

Pelo perfil de Henrique Maderite no Instagram, a família lembra que o empresário "viveu como falava: valorizando a família, os amigos, o riso fácil e os momentos simples que fazem a vida valer a pena".

O governador de MG, Romeu Zema (Novo), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL), o cantor Michel Teló e os clubes de futebol mineiros Cruzeiro e Atlético também fizeram homenagens relembrando a vida do influenciador.