Quanto custa assinar todos os streamings em 2024?

De uns tempos para cá, o streaming tem conquistado uma gama maior de clientes. A Netflix, pioneira do movimento, já acumula quase 280 milhões de assinantes, seguida pelo Prime Video, com mais de 200, e Disney+, com 153,6 milhões. Ainda que a quantidade de novos usuários aumente ano a ano nessas plataformas, o preço das assinaturas, por outro lado, só tem subido.

Ao longo de 2024, os principais streamings de vídeo anunciaram aumentos nos preços das assinaturas. Foi o caso do Prime Video, em março; da Netflix, em maio; do Disney+ após a fusão, em junho; e da Max, em julho. No ano passado, a Apple TV+ também subiu o valor da assinatura em quase 50%.

Com a mudança de valores, assinar várias plataformas pode sair caro no fim do mês. A EXAME juntou os principais streamings em planos básicos, sem anúncios, para estimar o preço gasto mês a mês com os streamings, confira:

Quanto custa a assinatura dos principais streamings em 2024?

O valor da assinatura de todos os principais streamings hoje sai por R$ 252,20.

Para chegar a esse valor, foram considerandos como principais streamings as plataformas Netflix, Prime Video, Apple TV+, Max, Disney+, Globoplay, Paramount+ e Mubi. Os planos avaliados foram os básicos sem anúncios. Veja a divisão dos preços abaixo:

Netflix: R$ 44,90

R$ 44,90 Prime Video: R$ 19,90

R$ 19,90 Disney+: R$ 43,90

R$ 43,90 Max: R$ 39,90

R$ 39,90 Globoplay: R$ 27,90

R$ 27,90 Paramount+: R$ 18,90

R$ 18,90 Mubi: R$ 34,90

R$ 34,90 Apple TV+: R$ 21,90

Como pagar menos no streaming?

É possível reduzir o valor das assinaturas com marcas parceiras. O Mercado Livre, por exemplo, oferece a assinatura do meli+ por R$ 27,99 ao mês, que dá direito a assinatura do Disney+ Padrão com Anúncios e desconto de até 50% nas assinaturas da Max e Paramount+.

A Claro também oferece assinaturas de banda larga e TV com alguns dos principais streamings, como Disney+, Netflix, Max e Globoplay a partir de R$ 149,90.