Essa é uma das razões para o CEO da Apple ser um dos executivos mais bem pagos do mundo

O CEO da Apple, Tim Cook, recebeu uma remuneração total de US$ 74,6 milhões em 2024, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.

Apesar de seu salário base permanecer estável em US$ 3 milhões, grande parte desse valor veio de compensações baseadas em ações, que somaram aproximadamente US$ 67 milhões. Além disso, Cook também recebeu cerca de US$ 4,6 milhões em outros benefícios, incluindo bônus.

Desde que assumiu como CEO em 2011, ele tem sido recompensado por sua habilidade em manter a Apple como uma das empresas mais valiosas do mundo. Cook é dono de pouco mais de 3,2 milhões de ações da Apple (cerca de 0,02% do total da empresa).

Em 2024, a companhia atingiu um valor de mercado de US$ 3,4 trilhões, solidificando seu status como a empresa mais valiosa do mundo.

Quer liderar no mercado de dados? Treinamento da EXAME + Saint Paul ensina como dominar BI e se destacar em Inteligência de Mercado. Inscreva-se agora!

Habilidade de milhões

O sucesso de Cook está diretamente relacionado à sua capacidade de interpretar e utilizar dados estratégicos para a tomada de decisão.

Na Apple, ele é conhecido por implementar práticas eficientes de análise de dados para otimizar a cadeia de suprimentos, prever tendências de mercado e ajustar as operações da empresa para atender às demandas do consumidor.

Durante sua carreira, Cook demonstrou que líderes que dominam a análise de dados conseguem alinhar objetivos corporativos com estratégias acionáveis. Isso o ajudou a garantir lucros consistentes para a Apple e a justificar o aumento de sua remuneração mesmo em um cenário de desaceleração econômica global.

Invista no seu futuro: clique aqui e garanta sua vaga nesse treinamento da EXAME + Saint Paul. Torne-se um líder que transforma dados em insights

Com você, pode ser igual

Profissionais que desejam avançar em suas carreiras podem se inspirar na trajetória de Cook, que soube transformar habilidades analíticas em resultados concretos. Com o aumento da importância de dados estratégicos em todos os setores, investir em conhecimento analítico é essencial para obter posições de destaque e as melhores remunerações do mercado.

Pensando nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar o futuro dos negócios.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como tomar rápidas decisões baseadas em evidências, otimizar processos com base em dados e expandir suas habilidades técnicas e estratégicas para se destacar.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Essa é a habilidade mais procurada do mercado. Esse treinamento da EXAME + Saint Paul te ajuda virar um melhor analista de dados

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE INTELIGÊNCIA DE MERCADO.