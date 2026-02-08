Pop

Ensaios da Anitta: que horas começa o show da cantora em SP hoje

Cantora encerra turnê pré-carnavalesca na capital paulista

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09h00.

A cantora Anitta encerra neste domingo, 8, a sua turnê pré-carnavalesca. Os "Ensaios da Anitta" passaram por Belém (PA), Fortaleza (CE),  Recife (PE), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP) e Belo Horizonte (MG). A última apresentação será na capital paulista e terá transmissão ao vivo pelo aplicativo Mercado Play, do Mercado Livre.

Onde Anitta vai se apresentar em São Paulo

Nos "Ensaios", Anitta embarca em uma maratona de horas seguidas de show, na presença de convidados ilustres que são revelados somente no momento da apresentação. Este ano, o tema da turnê foi o "Cosmos", celebrando a astrologia e o universo místico. Em cada apresentação, Anitta assume um figurino diferente.

Na capital paulista, a apresentação será realizada na Arena Mercado Livre, o antigo Estádio do Pacaembu. É a primeira vez que a cantora leva os seus "Ensaios" para o local. Em anos anteriores, os shows aconteceram no Parque Vila Lobos e no Memorial da América Latina.

Que horas Anitta sobe no palco

Os portões do evento abrem às 13h (horário de Brasília) e antes de entrar no palco a animação do público vai ficar por conta de DJ's. EXAME apurou que o show da cantora terá início às 16h. Os ingressos estão esgotados

