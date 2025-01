Lançamentos da Apple TV+ em janeiro de 2025: veja os filmes e as séries

Janeiro promete ser um mês de grandes produções no Apple TV+. Entre as estreias, destacam-se a segunda temporada de “Ruptura”, o premiado thriller estrelado por Adam Scott e Patricia Arquette, e “Alvo Primário”, um suspense de conspiração que explora os limites da matemática e da segurança global.

A programação do mês também traz a quarta temporada de “Mythic Quest”, com novos desafios no mundo dos videogames, e a série documental “Vietnã: A Guerra que Mudou os EUA”, que relembra os 50 anos da queda de Saigon. Além disso, o drama de ficção científica “Silo” encerra sua segunda temporada em grande estilo.

Confira os lançamentos de janeiro no Apple TV+: