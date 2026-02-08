Pop

BBB 26: Paredão de hoje vai ter Bate e Volta?

Formação pode colocar até cinco participantes em risco antes da Prova Bate e Volta

Sistema combina indicação direta, votação no confessionário e prova de salvação. (gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10h07.

A formação do Paredão do BBB 26 tem Bate e Volta neste domingo, 8, mas também traz uma dinâmica mais complexa e estratégica, que combina duelo direto, indicação do Líder e votação da casa, conforme explicado pela produção do reality show.

A formação do Paredão do Big Brother Brasil 26 envolve várias etapas antes da votação aberta ao público:

  • Duelo de Risco: após a Prova do Anjo, um participante é escolhido por sorteio para enfrentar outro indicado pela casa ou pela dinâmica anterior. O resultado desse duelo pode colocar um ou dois nomes no Paredão;

  • Indicação do Líder: o líder da semana tem o poder de indicar alguém diretamente para a berlinda;

  • Contragolpe: o indicado pelo Líder pode exercer o contragolpe, escolhendo outro participante que também vai para o Paredão;

  • Votação da casa: os demais participantes votam no confessionário para completar a formação da berlinda.

Até o momento, a formação da berlinda já conta com um nome definido: Samira está emparedada após ser a escolhida no Duelo de Risco por Juliano Floss e Sol Vega durante o programa de sábado.Com essa combinação, até cinco participantes podem ser colocados em risco antes da etapa final do Paredão. 

Prova Bate e Volta do pode alterar a berlinda

Depois que todos participantes do Paredão deste domingo forem definidos, ocorre a Prova Bate e Volta, que dá a chance de alguns participantes escaparem da votação popular. Nesta dinâmica, todos os emparedados, exceto o indicado pelo Líder, disputam a prova. Assim, um ou dois podem ganhar a chance de sair da berlinda e voltar à casa.

Onde e quando acompanhar o Bate e Volta no Paredão de hoje?

O BBB 26 vai ao ar na TV Globo logo depois da novela “Três Graças”, com início por volta das 22h30 às 22h40, conforme a programação da emissora. A formação do Paredão e a realização do Bate e Volta acontecem na edição ao vivo de domingo à noite.

Os resultados de eliminação, incluindo quem sai da casa, são normalmente exibidos na terça-feira seguinte, após votação do público.

Além da TV aberta, o público pode acompanhar detalhes da dinâmica e votação pelo Globoplay, que também oferece transmissão ao vivo e conteúdos extras.

