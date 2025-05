Gilberto Gil lança vendas para o 'Navio Tempo Rei', cruzeiro musical do cantor; saiba valores

O cruzeiro musical Navio Tempo Rei, com apresentações de Gilberto Gil, já tem cabines disponíveis para reserva. O evento ocorrerá entre 1 e 4 de dezembro de 2025, com embarque no Porto de Santos, com destino ao Rio de Janeiro.

O evento será uma imersão na última turnê do cantor, Tempo Rei. A viagem terá cabines a partir de R$ 4.698,00 a R$ 16.458,00 por pessoa (com taxas inclusas).

Programação musical

A viagem contará com duas apresentações de Gilberto Gil e shows de artistas convidados.

A proposta é oferecer uma vivência sensorial, unindo a obra do músico ao ambiente do alto-mar. Clássicos como “Tempo Rei”, “Palco”, “Andar com Fé” e “Expresso 2222” serão executados em formato intimista, promovendo uma verdadeira imersão musical.

Gilberto Gil comentou sobre a realização do cruzeiro: “Fiquei muito feliz com o convite para levar TEMPO REI para uma experiência no navio. O público tem sido receptivo com a turnê e vamos viver mais esse encontro com todos em alto mar, será uma linda viagem!”

A turnê "Tempo Rei" e o legado de Gil

A turnê TEMPO REI, que deu origem ao cruzeiro, já passou por diversas cidades brasileiras, com destaque para a estreia em Salvador, que reuniu 53 mil pessoas. Desde então, o cantor se apresentou para um público total de 52 mil pessoas no Rio de Janeiro, e 200 mil no Allianz Parque, em São Paulo. O próximo show de Gil será no Rio de Janeiro, nos dias 31 de maio e 1º de junho, na Marina da Glória.