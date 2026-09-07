Roney Facchini, ator de ‘Rá-Tim-Bum’, morre aos 73 anos

O ator Roney Facchini, conhecido por interpretar Luís, o pai da família Silva em Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, morreu neste domingo, 6, aos 73 anos.

A informação foi inicialmente divulgada pelo perfil do Prêmio Bibi Ferreira no Instagram. A causa da morte não foi informada.

Mais tarde, o ator Nilton Bicudo homenageou Facchini nas redes sociais. Os dois trabalharam juntos no espetáculo Rancor, e Bicudo também foi dirigido pelo colega em Uma Mulher de Vestido Preto.

O ator relembrou uma das últimas vezes em que os dois se falaram. Segundo ele, Facchini havia ido de surpresa ao Teatro de Salto acompanhado de João e levado flores.

“Que a vida é estranha e a morte inevitável, a gente sabe, mas não deixamos de nos chocar quando um cara tão bacana como você vai embora repentinamente e deixa tanta vontade de mais em todos que te conhecem, ninguém tão carinhoso, tão generoso, um talentoso de gosto refinado e humor sutil”, escreveu Bicudo. lSe existir um Além quero te encontrar! Nunca vou te esquecer“

Nascido em São Paulo, em 6 de fevereiro de 1953, Facchini construiu sua trajetória principalmente nos palcos.

Ao longo da carreira, participou de mais de 30 peças e, depois de 25 anos de profissão, escreveu o monólogo A Alegria do Palhaço, de Antonio Rocco, apresentado no Teatro Next, em São Paulo.

Na televisão, seu papel de maior reconhecimento veio em Rá-Tim-Bum, exibido entre 1990 e 1994. Facchini interpretou Luís, patriarca da família Silva. O ator também passou por Record, TV Gazeta, SBT e Globo.

Na Globo, esteve em produções como Malhação (2004), A Diarista (2005), Bang Bang (2005), Minha Nada Mole Vida (2006), Caras & Bocas (2009), Cheias de Charme (2012) e Pé na Cova (2013). Em Macho Man (2011), interpretou Fréderics, dono do salão onde se passava a série.

Apesar da carreira artística, Facchini também tinha formação em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá.