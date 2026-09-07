Cybercab: saiba tudo sobre o táxi autônomo de Elon Musk

Nas ruas de Austin, no Texas, um carro totalmente autônomo, sem volante e sem pedais, começou a carregar passageiros pagantes na quinta-feira, 3.

É o Cybercab, da Tesla, a aposta mais recente de Elon Musk para reinventar o transporte urbano — e a primeira vez que o veículo sai do mundo dos funcionários e testadores convidados para operar comercialmente, aberto ao público em geral.

O lançamento, no entanto, veio sem transmissão ao vivo pública, gerando certa frustração entre fãs que esperavam um evento nos moldes do "We, Robot", realizado em outubro de 2024, quando o Cybercab foi revelado pela primeira vez.

Passageiros que já testaram o serviço elogiaram o desempenho suave do sistema de direção autônoma (Full Self-Driving, ou FSD) e destacaram o conforto do carro — espaço para as pernas, porta-malas generoso, climatização individual e uma interface construída sobre o motor gráfico Unreal Engine. O veículo também traz nove câmeras e sistema de airbags inteligente como parte do pacote de segurança.

Mas o entusiasmo esbarra em números pequenos: apenas 45 unidades do Cybercab estão autorizadas a rodar no Texas até agora, e a Tesla não protocolou nenhuma isenção junto à NHTSA, agência reguladora de segurança veicular dos Estados Unidos, para operar oficialmente um veículo sem controles manuais tradicionais.

Analistas apontam que o rollout inicial, limitado a uma área geograficamente restrita (geofenced) em Austin, contrasta com as promessas mais ambiciosas de Elon Musk sobre disponibilidade em várias cidades e produção em volume.

Waymo, o parâmetro que a Tesla ainda não alcança

A comparação mais desfavorável ao Cybercab vem da Waymo, unidade de veículos autônomos da Alphabet e principal concorrente da Tesla nesse mercado.

Segundo o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, a Waymo já soma mais de 500 mil corridas totalmente autônomas por semana, com quase mil veículos registrados — uma escala de operação que a Tesla ainda está longe de alcançar.

Até o relatório de resultados de julho, a Tesla havia acumulado 380 mil milhas percorridas sem motorista em toda a operação de Robotaxi, contra mais de 220 milhões de milhas da Waymo desde que o serviço comercial começou, em 2020 — uma diferença de cerca de 580 vezes.

Como reagiram as ações da Tesla?

O mercado financeiro precificou o lançamento em etapas bem distintas.

Nos dias que antecederam o evento, as ações da Tesla (TSLA) já vinham subindo em antecipação: fecharam a US$ 367,95 na segunda-feira, 31 de agosto, alta de 5,51% em um único pregão, muito acima da média de volume dos últimos três meses.

No dia do próprio lançamento, quinta-feira, 3 de setembro, os papéis dispararam mais 5,4% a 7%, fechando a US$ 376,37 — puxados pela expectativa em torno do evento, mesmo sem transmissão pública.

A reação, porém, não se sustentou. Já na manhã de sexta-feira, 4, as ações recuaram cerca de 3%, para US$ 363,80, revertendo boa parte do ganho do dia anterior — reflexo direto das perguntas deixadas em aberto sobre escala de produção, aprovações regulatórias e prazo real de expansão do serviço.

Segundo o Future Fund, gestora de investimentos, o evento foi, na visão de parte do mercado, "um fracasso" apesar do esforço de controlar a narrativa.

A consultoria GuruFocus estima que as ações da Tesla negociam hoje com prêmio de cerca de 10% a 14% sobre o valor justo calculado pelo modelo da própria empresa, o que sugere que o mercado já embutia boa parte do otimismo com o Cybercab antes mesmo do lançamento acontecer.

Analistas seguem divididos: o consenso reunido pela MarketBeat mostra recomendação média de "manter" (hold), com uma recomendação de compra forte, 22 de compra, 18 de manter e quatro de venda, e preço-alvo médio de US$ 401,74 — moderadamente acima da faixa em que a ação negocia atualmente.

O Morgan Stanley, por exemplo, mantém recomendação neutra ("equal weight") com preço-alvo de US$ 400, afirmando que uma expansão mais ampla da frota de robotáxis, que aumente de forma relevante a capacidade operacional da Tesla, poderia justificar uma alta maior das ações.

Horas depois do início das corridas em Austin, a Tesla Ásia anunciou nas redes sociais que o Cybercab será exibido em Hong Kong, Tóquio, Pequim e Xangai ainda este mês — sem detalhar datas ou locais específicos —, sinalizando que a empresa já trata o lançamento americano como ponto de partida para uma campanha de visibilidade internacional, ainda que a operação comercial completa siga restrita, por enquanto, a uma única cidade dos Estados Unidos.