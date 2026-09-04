Rock in Rio: veja programação do Global Village nesta sexta-feira, 4

O Global Village, espaço do Rock in Rio dedicado à diversidade cultural, tem três shows nesta sexta-feira, 4.

A programação abre com Giovana Moraes, às 15h, segue com Leela e termina com Paulinho Moska, às 19h10.

Horários previstos

15h00 — Giovana Moraes

16h50 — Leela

19h10 — Paulinho Moska

O Global Village reúne também praças gastronômicas e ações culturais ao longo do dia, dentro do horário geral de funcionamento do festival, até as 3h.

Serviços básicos

Os portões da Cidade do Rock, no Parque Olímpico, abrem às 14h, com encerramento das atividades previsto para as 3h. O último acesso ao recinto é permitido até meia-noite.

O acesso recomendado é pelo metrô (Linha 4) até a estação Jardim Oceânico, com integração ao BRT Expresso do evento. O Palco Mundo conta com plataforma elevada e central de acessibilidade, com banheiros adaptados e intérpretes de Libras.

Como chegar à Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio e também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Rock in Rio (Wesley Allen/Divulgação)

Novidades na Cidade do Rock

O Palco Mundo terá uma nova cenografia e, pela primeira vez, toda a estrutura frontal será revestida por 2.400 metros quadrados de painéis de LED. O New Dance Order também terá uma nova estrutura. A pista contará com 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura, com 502 metros quadrados de painéis de LED.

Na área gastronômica, a Gourmet Square terá oito restaurantes e funcionará 12 horas por dia. A curadoria será assinada pelo chef Pedro Siqueira. A Área Vip terá gastronomia comandada pela chef Heaven Delhaye, em parceria com a GSH.

O espetáculo aéreo The Flight também retorna ao festival, com manobras acrobáticas sincronizadas, trilha sonora especial e 756 disparos de fogos diurnos.

Outra atração será o ECCO, espetáculo da LightWire que será apresentado em uma arena na Cidade do Rock. A experiência combina bailarinos, projeções, holografia, áudio imersivo e figurinos tecnológicos com LED e fibra óptica. Serão cinco apresentações diárias, de 20 minutos cada, com capacidade para 1.000 pessoas por sessão.

A Babilônia Feira Hype também retorna ao festival para celebrar 30 anos. O espaço terá nova localização, próximo ao New Dance Order, com 20 tendas e 60 expositores ao longo dos sete dias.

Ingressos e acessos

A venda de ingressos acontece exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. O ingresso de gramado custa R$ 870 na inteira, R$ 435 na meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú. Não há cobrança de taxa de serviço.

O Comfort Zone, nova modalidade de ingresso de gramado que dá acesso a uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, custa R$ 1.950 na inteira, R$ 975 na meia-entrada e R$ 1.657,50 para clientes Itaú. O consumo nos bares não está incluído.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou PIX. Clientes que utilizarem cartões de crédito emitidos pelo Itaú têm 15% de desconto, não cumulativo com a meia-entrada, e podem parcelar em até oito vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento pode ser feito em até seis vezes sem juros.

O público geral pode comprar até quatro ingressos por dia, com possibilidade de combinar entradas de Gramado e Comfort Zone e limite de uma meia-entrada por setor.

O acesso ao festival será feito exclusivamente pelo aplicativo Quentro. Os ingressos digitais deverão ser baixados e ativados pela plataforma. As instruções sobre ativação, acesso e transferência também serão enviadas ao e-mail cadastrado na Ticketmaster.