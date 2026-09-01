Pixies em São Paulo: venda geral de ingressos começa hoje; veja preços e como comprar

A venda geral de ingressos para o show do Pixies em São Paulo começa nesta terça-feira, 1º de setembro, às 10h.

A banda americana se apresenta no Espaço Unimed, na Barra Funda, em 9 de abril de 2027. Os ingressos custam entre R$ 230 e R$ 820, considerando os valores de meia-entrada e inteira.

O show faz parte das comemorações pelos 40 anos de carreira do Pixies e marcará o retorno do grupo ao Brasil cinco anos após sua última passagem pelo país, em 2022.

Que horas começa a venda de ingressos para o Pixies?

A venda geral de ingressos para o Pixies começa às 10h desta terça-feira, 1º de setembro.

Onde comprar ingressos para o Pixies em São Paulo?

Os ingressos para o show do Pixies em São Paulo serão vendidos online pelo site da Eventim.

Também será possível comprar entradas na bilheteria oficial do Espaço Unimed, localizado na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda, em São Paulo.

A bilheteria funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 12h e das 13h às 17h. Não há funcionamento em feriados e emendas de feriados.

Segundo a Eventim, as compras na bilheteria estão sujeitas a taxa de processamento, exceto para pagamentos em dinheiro. Os horários de funcionamento podem sofrer alterações em datas especiais.

Quanto custam os ingressos para o show do Pixies?

Os ingressos para o show custam entre R$ 230 e R$ 820. Os preços variam de acordo com o setor e a modalidade de entrada.

Confira os valores:

Pista premium: R$ 740 (inteira) e R$ 370 (meia-entrada);

R$ 740 (inteira) e R$ 370 (meia-entrada); Pista: R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia-entrada);

R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia-entrada); Mezanino (lote único): R$ 820 (inteira) e R$ 410 (meia-entrada).

Quando e onde será o show do Pixies no Brasil?

O Pixies se apresenta no Brasil em 9 de abril de 2027, uma sexta-feira, no Espaço Unimed, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

O show está marcado para 21h30, com abertura dos portões às 19h30. A classificação etária é de 18 anos.

Qual será o setlist do Pixies no Brasil?

O show deve percorrer diferentes momentos da carreira do Pixies, que completa 40 anos em 2026.

Entre as músicas previstas estão "Where Is My Mind?", "Here Comes Your Man", "Monkey Gone to Heaven", "Wave of Mutilation" e "Debaser".

O repertório também deve incluir faixas de "The Night the Zombies Came", trabalho mais recente da banda, lançado em 2024.

A apresentação integra a P40, primeira turnê do Pixies pela América do Sul com uma série de shows próprios como atração principal.

Quando foi o último show do Pixies no Brasil?

O show de 2027 marcará o retorno do Pixies ao Brasil cinco anos após a última passagem da banda pelo país.

Em 2022, o grupo se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo. A nova passagem pelo país acontece em um momento simbólico para a banda, que celebra quatro décadas de trajetória.

Formado em Boston, nos Estados Unidos, em 1986, o Pixies se tornou uma das principais referências do rock alternativo, especialmente a partir de discos como "Surfer Rosa", lançado em 1988, e "Doolittle", de 1989.

Quem faz parte do Pixies atualmente?

A formação que chega ao Brasil reúne Black Francis, nos vocais e guitarra; Joey Santiago, na guitarra; David Lovering, na bateria; e Emma Richardson, no baixo e vocais.

Richardson entrou para o Pixies em 2024 e participa da atual fase da banda.