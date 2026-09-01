Maior alta do Ibovespa em agosto está de saída do índice; Hapvida liderou perdas

Ibovespa: veja as maiores altas e baixas do índice em agosto (Germano Lüders/Exame)
Editor de Invest
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05h00.
A ação de melhor desempenho do Ibovespa em agosto pode estar fora da próxima carteira teórica do índice. Os papéis da SLC Agrícola (SLCE3) subiram 20,93% no mês e ficaram no topo da carteira do principal indicador da bolsa brasileira. Mas a terceira prévia divulgada pela B3 nesta segunda-feira, 31, deixou o ativo de fora, assim como os da PetroReconcavo (RECV3). A nova composição entra em vigor em 8 de setembro.
O agosto positivo da SLC veio em um momento em que o mercado reconhece que a operação está entregando, mas ainda questiona o quanto ela vale de fato diante de uma dívida maior, da aquisição de terras e do risco climático.
Também foi um mês favorável às construtoras. A MRV (MRVE3) apareceu em segundo lugar, com valorização de 16,03%, ainda que acumule queda de 28,76% em 2026. O papel subiu porque o mercado começou a enxergar uma saída para os dois problemas que mais o castigavam, a operação americana Resia e a dívida. A companhia está acelerando a liquidação dos ativos da Resia, mesmo aceitando vender parte deles abaixo do valor contábil. No segundo trimestre, isso gerou um impairment de cerca de US$ 110 milhões e boa parte do prejuízo contábil do período, mas o mercado olhou além, já que a MRV havia vendido US$ 401 milhões em ativos da Resia no ano.
A Cyrela (CYRE3), outra incorporadora que vinha enfrentando dificuldades, subiu 12,77% em agosto e voltou ao terreno positivo no ano. A companhia divulgou um balanço do segundo trimestre bem recebido pelo mercado, com lucro líquido de R$ 452 milhões, alta de 16% na comparação anual, expansão de margem e forte geração de caixa.
No início do mês, a Cyrela havia assinado um memorando de entendimentos não vinculante com a gestora e o fundo TRX Real Estate para a venda de um portfólio de ativos não residenciais avaliado em cerca de R$ 2,14 bilhões, que incluía lajes corporativas no Edifício Cyrela Oscar Freire Corporate e participações em estruturas detentoras de quatro galpões logísticos. Nesta segunda, porém, a companhia comunicou que a TRX desistiu da operação e que o memorando foi distratado em comum acordo, sem ônus ou penalidades para as partes.
A Cury (CURY3) completou o bloco das construtoras entre as maiores altas do Ibovespa em agosto, com valorização de 8,18%.
Duas das "joias da bolsa" brasileira também apareceram no top 10 do mês. A Embraer (EMBJ3) subiu 6,88% e a WEG (WEGE3) avançou 6,04%.
|Empresa
|Ticker
|Variação no mês
|Variação no ano
|SLC Agrícola
|SLCE3
|+20,93%
|+9,40%
|MRV
|MRVE3
|+16,03%
|-28,76%
|Fleury
|FLRY3
|+14,53%
|+32,37%
|Totvs
|TOTS3
|+14,33%
|-13,35%
|Cyrela
|CYRE3
|+12,77%
|+0,58%
|CSN
|CSNA3
|+10,95%
|-38,28%
|Cury
|CURY3
|+8,18%
|+3,27%
|Embraer
|EMBJ3
|+6,88%
|+4,83%
|WEG
|WEGE3
|+6,04%
|+3,73%
|Yduqs
|YDUQ3
|+5,93%
|-28,22%
Na ponta oposta, a Hapvida (HAPV3) liderou as perdas com um tombo de 40,96% em agosto, superando até a Braskem (BRKM5), que recuou 28,14% e deixou o índice na semana passada após entrar com pedido de recuperação extrajudicial. A queda da operadora de saúde foi puxada por um balanço do segundo trimestre muito pior do que o mercado esperava.
O lucro líquido ajustado somou R$ 12,5 milhões, queda de 95,8% em um ano, enquanto o Ebitda ajustado ficou em R$ 504,4 milhões, cerca de 20% abaixo do consenso compilado pela LSEG, de R$ 629 milhões. A sinistralidade caixa voltou a assustar, chegou a 75,2%, com alta de 3 pontos percentuais ante o primeiro trimestre e de 1,3 ponto percentual em um ano, o que reacendeu a dúvida central da tese sobre quando as margens finalmente vão se normalizar.
As maiores baixas do mês se espalharam por diferentes setores. No varejo, a Lojas Renner (LREN3) caiu 19,78%. Nos serviços, a Smart Fit (SMFT3) recuou 14,21%. Na indústria, a Marcopolo (POMO4) perdeu 17,14%. No petróleo, a Brava (BRAV3) cedeu 12,73% no mês em que a Ecopetrol concluiu a oferta pública de aquisição a R$ 23 por ação e assumiu o controle da companhia com 51% do capital, com liquidação financeira em 17 de agosto.
No acumulado de 2026, o quadro é outro. As maiores altas do ano ficaram concentradas em petróleo e energia, com Ultrapar (UGPA3) à frente, em valorização de 64,81%, seguida por Petrobras ON (PETR3), com 53,67%, e PRIO (PRIO3), com 49,19%. Na ponta negativa do ano, a Raízen (RAIZ4) lidera as perdas, com queda de 71,25%, à frente da Hapvida, que recua 54,26%, e do Magazine Luiza (MGLU3), com baixa de 45,53%.
O Ibovespa fechou agosto em queda de cerca de 0,33%, na casa dos 177 mil pontos, mas ainda com valorização em torno de 10,11% em 2026.
|Empresa
|Ticker
|Variação no mês
|Variação no ano
|Hapvida
|HAPV3
|-40,96%
|-54,26%
|Braskem
|BRKM5
|-28,14%
|-44,65%
|Lojas Renner
|LREN3
|-19,78%
|-18,46%
|Marcopolo
|POMO4
|-17,14%
|-25,17%
|Smart Fit
|SMFT3
|-14,21%
|-26,46%
|Copasa
|CSMG3
|-14,17%
|+26,71%
|Brava Energia
|BRAV3
|-12,73%
|+3,66%
|C&A
|CEAB3
|-12,39%
|-33,36%
|Raízen
|RAIZ4
|-11,54%
|-71,25%
|Porto Seguro
|PSSA3
|-9,84%
|+2,47%