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Pussycat Dolls anunciam Pabllo Vittar na abertura de primeiro show no Brasil

Apresentação acontece em 30 de outubro, em São Paulo; artista levará ao palco o projeto de DJ Club Vittar

Pussycat Dolls: grupo vendeu mais de 15 milhões de álbuns e 40 milhões de singles ao longo da carreira (Divulgação/The Pussycat Dolls)

Pussycat Dolls: grupo vendeu mais de 15 milhões de álbuns e 40 milhões de singles ao longo da carreira (Divulgação/The Pussycat Dolls)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 21h05.

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As Pussycat Dolls terão Pabllo Vittar como atração de abertura de seu primeiro show no Brasil. A apresentação está marcada para 30 de outubro, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), em São Paulo. A cantora vai comandar o Club Vittar, projeto em que assume as pick-ups e mistura pop, música eletrônica, remixes e sucessos próprios.

Depois da apresentação de Pabllo, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt sobem ao palco com a PCD Forever Tour, que celebra os 20 anos do álbum PCD, lançado em 2005.

Criado inicialmente em encontros entre amigos, o Club Vittar ganhou formato próprio em 2025. O projeto surgiu da relação da cantora com a discotecagem e com a cultura clubber e se diferencia da estrutura tradicional de seus shows.

"Eu amo a energia poderosa, sexy e pop das Pussycat Dolls! Elas sempre foram uma referência pra mim, com uma estética e uma presença que marcaram uma geração", afirmou Pabllo, em comunicado enviado à imprensa. "Vai ser incrível levar o Club Vittar para a abertura desse show no Brasil e fazer parte desse momento histórico para a música pop."

Formado originalmente como um projeto de performance, o grupo ganhou projeção mundial nos anos 2000 com uma combinação de canto, dança e coreografias. Entre os principais sucessos estão "Don't Cha", "Buttons", "Beep", "Stickwitu", "Wait a Minute", "When I Grow Up" e "I Hate This Part", lançados nos álbuns PCD e Doll Domination.

As Pussycat Dolls venderam mais de 15 milhões de álbuns e 40 milhões de singles ao longo da carreira. O grupo também colocou cinco músicas no Top 10 da Billboard Hot 100 e foi incluído pela VH1, em 2012, na lista "100 Greatest Women in Music".

O retorno aos palcos conta ainda com a inédita "Club Song", primeiro lançamento do grupo desde "React", de 2020. A turnê também marca a celebração dos álbuns PCD e Doll Domination.

Show das Pussycat Dolls em São Paulo

A apresentação acontece em 30 de outubro, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, em São Paulo. O evento é realizado pela 30e, com apresentação de Itaú Live e Budweiser como cerveja oficial.

Os ingressos têm preços entre R$ 295 e R$ 885 na modalidade inteira, dependendo do setor. Há também opções de meia-entrada. As vendas são realizadas pela Eventim.

  • Cadeira Superior: R$ 147,50 (meia) | R$ 295 (inteira)
  • Pista: R$ 197,50 (meia) | R$ 395 (inteira)
  • Cadeira Inferior: R$ 292,50 (meia) | R$ 585 (inteira)
  • Pista Premium: R$ 397,50 (meia) | R$ 795 (inteira)
  • Cadeira Gold Hot Seat: R$ 442,50 (meia) | R$ 885 (inteira)
  • Stickwitu VIP Package: R$ 897,50 (meia) | R$ 1.295 (inteira)

O pacote VIP inclui ingresso de Pista Premium Itaú Personnalité, kit com itens exclusivos, credencial comemorativa, entrada antecipada no local e acesso antecipado à loja de produtos do show.

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