Lupin ganha primeiras imagens da 4ª temporada; veja tudo o que sabemos até agora

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 31, as primeiras imagens da 4ª temporada de Lupin. As fotos mostram Omar Sy de volta ao papel de Assane Diop, além de outros personagens da nova fase da série francesa.

Entre os nomes que aparecem nas imagens estão Shirine Boutella, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard. A Netflix ainda não divulgou um trailer da Parte 4.

Veja as fotos:

O que aconteceu na Parte 3?

[Contém spoilers!]

Na terceira parte, Assane rouba a Pérola Negra, conquista o apoio do público francês, finge a própria morte e salva a vida da mãe, de quem estava afastado.

Depois, ele percebe que a única maneira de garantir uma vida segura e tranquila para Claire, o filho, a mãe e o melhor amigo é se sacrificar. Por isso, decide se entregar à polícia.

A Parte 3 termina com Assane finalmente atrás das grades. Na prisão, ele tem ao menos a coleção de livros de Arsène Lupin para lhe fazer companhia.

A Parte 4 retoma a história a partir desse momento.

Quem está no elenco?

Omar Sy retorna como Assane Diop. Também estão confirmados Ludivine Sagnier, como Claire; Antoine Gouy, como Benjamin Férel; Soufiane Guerrab, como Youssef Guédira; e Shirine Boutella, como Sofia Belkacem.

Théo Christine e Laïka Blanc-Francard também integram o elenco, mas seus personagens ainda não foram revelados.

Etan Simon, que interpretou Raoul nas três primeiras partes, não aparece na lista de elenco divulgada para a nova fase. Até o momento, porém, não houve confirmação pública de que o personagem estará ausente da história.

Quando estreia?

A Parte 4 de Lupin chega à Netflix em 23 de outubro de 2026, com os oito episódios disponibilizados na mesma data.

A série foi lançada em 2021 e teve a terceira parte disponibilizada em 2023. A produção é criada por George Kay, em colaboração com François Uzan, com participação de Marie Roussin, Florent Meyer e Tigran Rosine.

Qual é a história de Lupin?

A Lupin acompanha a história de Assane Diop, personagem interpretado por Omar Sy. Inspirado no ladrão fictício Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc no início do século XX, o protagonista utiliza disfarces, estratégia e inteligência para executar golpes elaborados.

Descendente de imigrantes senegaleses, Assane tem a vida transformada após seu pai ser acusado injustamente de roubar um colar de diamantes da poderosa família Pellegrini.

Após a prisão e a morte do pai, o personagem decide buscar justiça e vingança contra os responsáveis pela acusação.

Ao longo das temporadas, Assane realiza roubos e fraudes complexas para expor os crimes da família Pellegrini. Paralelamente, ele tenta proteger sua própria família, com atenção especial ao filho Raoul, enquanto enfrenta as consequências de suas escolhas.