'Os Donos do Jogo' encerra filmagens da 2ª temporada e ganha vídeo; veja

Os Donos do Jogo: série conta com um elenco formado por nomes conhecidos do cinema e da televisão brasileira (Netflix/ Divulgação)
Repórter
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 21h16.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 21h17.
A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 31, o fim das filmagens da segunda temporada de “Os Donos do Jogo”. Ainda não há data de estreia definida para os novos episódios.
Para marcar a conclusão da produção, a plataforma divulgou um vídeo em que Mel Maia e André Lamoglia comemoram o encerramento das gravações.
No vídeo, os atores também adiantam que mais conteúdos sobre a segunda temporada devem ser divulgados futuramente.
A primeira temporada teve destaque na Netflix e chegou ao topo do ranking de séries em língua não inglesa mais assistidas da plataforma.
Ao longo de oito episódios, a primeira temporada mergulhou na disputa entre quatro famílias rivais pelo controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro.
Com uma estética cinematográfica e elenco de peso, a produção combina ação, drama familiar e crítica social ambientada no submundo das apostas ilegais.
Dirigida por Heitor Dhalia, a obra é resultado de uma pesquisa extensa com policiais, especialistas e pessoas ligadas ao jogo do bicho. “É ficção, mas com um grau de verossimilhança bastante alto”, afirmou o diretor à BBC. “Entendemos que, para traduzir um universo complexo como esse, precisávamos de uma pesquisa muito fundamentada.”
Os Donos do Jogo conta com um elenco formado por nomes conhecidos do cinema e da televisão brasileira, além de rostos novos. Entre os destaques:
André Lamoglia — interpreta Profeta (Anselmo), protagonista da série.
Juliana Paes — vive Leila Fernandez, esposa de um bicheiro tradicional em busca de mais poder.
Chico Diaz — interpreta Galego, bicheiro veterano da velha guarda.
Xamã — vive Búfalo, herdeiro do clã Guerra.
Giullia Buscaccio — atua como Suzana, filha de bicheiros e peça-chave nas alianças entre famílias.
Mel Maia — interpreta Mirna, personagem ambiciosa e disposta a quebrar a hierarquia do submundo.
Raphael Logam — no papel de Dino, um chefão influente que simboliza a geração anterior.
A série ainda conta com Bruno Mazzeo, Stepan Nercessian, entre outros nomes.
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