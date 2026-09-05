Esqueça o PowerPoint: conheça a IA que cria apresentações a partir de um comando

Montar uma apresentação costuma exigir mais do que organizar informações. Depois de definir o conteúdo, é preciso decidir o que entra em cada slide, escolher imagens, ajustar tamanhos de texto e manter uma identidade visual ao longo do arquivo.

O Gamma propõe encurtar esse processo: o usuário fornece uma instrução ou material de referência e a plataforma cria um primeiro rascunho da apresentação.

Como o Gamma transforma um comando em apresentação

O ponto de partida pode ser bastante simples. No modo Generate, o usuário descreve o que deseja criar e pode especificar elementos como público, objetivo, principais tópicos e extensão.

A partir dessas informações, a IA organiza o conteúdo em uma sequência lógica e monta os cartões que formam a apresentação.

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Um comando, por exemplo, pode pedir uma apresentação sobre os resultados de uma campanha de marketing, destinada à diretoria, com dez páginas e destaque para métricas, aprendizados e próximos passos.

A plataforma interpreta essas orientações e gera uma estrutura inicial sem que seja necessário definir manualmente o conteúdo de cada página.

A qualidade do resultado depende das informações fornecidas. Quanto mais claro for o objetivo e o público, maior a chance de o primeiro rascunho estar próximo do que o usuário precisa.

Não precisa começar do zero

Quem já tem o conteúdo pronto também pode utilizá-lo. O Gamma possui opções para colar um texto ou importar materiais, incluindo arquivos do Word, PDF, PowerPoint e Google Slides, além de documentos do Google e páginas da internet.

A plataforma reorganiza essas informações no formato de apresentação e aplica layouts ao material. Isso pode ser útil para situações comuns no trabalho. Um relatório extenso, por exemplo, pode servir como base para uma apresentação de reunião.

Notas de uma pesquisa também podem ser transformadas em uma sequência de tópicos sem que o usuário precise copiar e distribuir cada informação manualmente.

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Texto, layout e imagens são gerados juntos

Depois de interpretar o material, o Gamma cria mais do que uma sequência de textos. A plataforma define layouts, organiza a hierarquia das informações e seleciona recursos visuais para compor o material. O sistema também aplica temas para manter uma aparência consistente entre os cartões.

A proposta é entregar um primeiro rascunho pronto para edição, e não um arquivo que dispense revisão. Informações, números, imagens e escolhas de estrutura ainda precisam ser conferidos antes de uma apresentação profissional.

Dá para pedir mudanças sem refazer os slides

O usuário pode editar os cartões manualmente ou utilizar o assistente de IA do Gamma para solicitar alterações em linguagem natural.

Um comando como “deixe o conteúdo mais objetivo e profissional” pode orientar uma nova versão. Também é possível pedir mudanças de tom, reformular trechos ou alterar elementos visuais sem reconstruir a apresentação inteira.

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Quando o material estiver pronto, a apresentação pode ser apresentada diretamente pela plataforma, compartilhada por link ou exportada para formatos como PowerPoint e PDF.

Na prática, o Gamma desloca parte do trabalho de apresentação para uma etapa anterior: em vez de começar diante de uma tela vazia e construir página por página, o usuário descreve o resultado que procura e parte de uma versão já estruturada para fazer os ajustes finais.