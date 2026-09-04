'A Odisseia' ultrapassa US$ 1 bilhão nas bilheterias e alcança feito inédito desde 'Avatar'

A Odisseia, filme de Christopher Nolan, ultrapassou US$ 1 bilhão em bilheteira internacional e se tornou o 17º longa a atingir a marca fora dos Estados Unidos, de acordo com informações do portal Deadline.

O resultado também coloca o longa como o primeiro filme de Hollywood que não é sequência nem remake a superar US$ 1 bilhão em bilheteria internacional desde Avatar, lançado em 2009.

Estrelado por Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, John Leguizamo, Tom Holland e Jon Bernthal, A Odisseia abriu com US$ 264,1 milhões em bilheteria mundial, a maior estreia da carreira de Nolan.

No mercado internacional, foram US$ 139,6 milhões na abertura, também o maior resultado do diretor.

Entre os principais mercados internacionais estão:

Reino Unido e Irlanda: US$ 109,2 milhões

China: US$ 92,7 milhões

França: US$ 84,6 milhões

Coreia do Sul: US$ 74 milhões

Itália: US$ 63,2 milhões

Alemanha: US$ 57,5 milhões

Austrália: US$ 43 milhões

Espanha: US$ 41 milhões

México: US$ 37,3 milhões

Índia: US$ 23,5 milhões

A Odisseia registrou a maior abertura da carreira de Nolan em 52 mercados, incluindo Brasil, França, Itália, Índia, Coreia do Sul, México, Holanda e Espanha. O longa também se tornou o filme de maior bilheteria do diretor em 75 mercados.

No formato Imax, o filme já arrecadou mais de US$ 457 milhões mundialmente. A rede anunciou a extensão das sessões em Imax 70MM até o fim de setembro.

Com o desempenho de A Odisseia e de outros lançamentos, a Universal lidera entre os grandes estúdios na bilheteria mundial acumulada no ano, com mais de US$ 4,7 bilhões. O estúdio foi o primeiro a superar US$ 4 bilhões no mercado global e US$ 3 bilhões no mercado internacional em 2026.

Sobre 'A Odisseia'

Dirigido e escrito por Christopher Nolan, A Odisseia é uma adaptação do poema épico atribuído a Homero. A trama acompanha Odisseu, rei de Ítaca, em sua longa jornada de retorno para casa após a Guerra de Troia, enfrentando criaturas mitológicas, deuses e outros obstáculos ao longo do caminho. O filme reúne no elenco Matt Damon como Odisseu, além de Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland e Jon Bernthal.

Assista ao trailer legendado: