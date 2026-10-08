Quem está na 3ª Roça de 'A Fazenda 18'? Veja como foi formada a berlinda

Redação Exame
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07h23.
A terceira Roça de "A Fazenda 18" está definida. Ariela Carasso, Renê Thristan e Thaíde disputam a preferência do público após a Prova do Fazendeiro realizada nesta quarta-feira, 7.
A formação da berlinda começou com a indicação de Renê pelo Fazendeiro Serginho. Na votação da sede, Ariela recebeu onze votos e teve direito ao contragolpe, escolhendo Thaíde, que estava na Baia.
Jottapê completou a formação inicial da Roça após sobrar na dinâmica do Resta Um, mas conseguiu escapar ao vencer a Prova do Fazendeiro.
A formação da Roça também provocou um desentendimento entre Renê e Jottapê.
Impedido de disputar a Prova do Fazendeiro após ser vetado por Jottapê, Renê criticou a decisão do cantor e prometeu vingança.
“Tem medo de bater de frente comigo, coloca os três homens lá [na prova]”, afirmou o ator.
Renê também disse a Ariela que Jottapê teria justificado a escolha ao chamá-la de “fraca”.
"A Fazenda 18" vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na Record.
O reality também pode ser acompanhado pelo RecordPlus, que oferece transmissão 24 horas com sete sinais exclusivos.