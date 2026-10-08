Quem está na 3ª Roça de 'A Fazenda 18'? Veja como foi formada a berlinda

A terceira Roça de "A Fazenda 18" está definida. Ariela Carasso, Renê Thristan e Thaíde disputam a preferência do público após a Prova do Fazendeiro realizada nesta quarta-feira, 7.

A formação da berlinda começou com a indicação de Renê pelo Fazendeiro Serginho. Na votação da sede, Ariela recebeu onze votos e teve direito ao contragolpe, escolhendo Thaíde, que estava na Baia.

Jottapê completou a formação inicial da Roça após sobrar na dinâmica do Resta Um, mas conseguiu escapar ao vencer a Prova do Fazendeiro.

Como foi formada a terceira Roça de 'A Fazenda 18'?

Renê Thristan: indicado diretamente pelo Fazendeiro Serginho.

indicado diretamente pelo Fazendeiro Serginho. Ariela Carasso: recebeu onze votos dos participantes da sede.

recebeu onze votos dos participantes da sede. Thaíde: foi puxado da Baia por Ariela no contragolpe.

foi puxado da Baia por Ariela no contragolpe. Jottapê: sobrou no Resta Um, mas escapou da berlinda após vencer a Prova do Fazendeiro.

Renê promete vingança após veto na Prova do Fazendeiro

A formação da Roça também provocou um desentendimento entre Renê e Jottapê.

Impedido de disputar a Prova do Fazendeiro após ser vetado por Jottapê, Renê criticou a decisão do cantor e prometeu vingança.

“Tem medo de bater de frente comigo, coloca os três homens lá [na prova]”, afirmou o ator.

Renê também disse a Ariela que Jottapê teria justificado a escolha ao chamá-la de “fraca”.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

"A Fazenda 18" vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na Record.

O reality também pode ser acompanhado pelo RecordPlus, que oferece transmissão 24 horas com sete sinais exclusivos.