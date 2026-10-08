Ciência

Como Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura, transformou o Parkinson em parte de sua escrita

Diagnosticada com Parkinson, a escritora canadense passou a enfrentar dificuldades para escrever à mão e encontrou na literatura uma forma de refletir sobre os efeitos da doença no corpo e na identidade

Anne Carson: vencedora do Nobel de Literatura de 2026 relatou como o Parkinson afetou sua capacidade de escrever à mão. (Reprodução)

Anne Carson: vencedora do Nobel de Literatura de 2026 relatou como o Parkinson afetou sua capacidade de escrever à mão. (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10h16.

Última atualização em 8 de outubro de 2026 às 10h18.

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A escritora canadense Anne Carson, de 76 anos, venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2026 nesta quinta-feira, 8. A Academia Sueca, instituição responsável pela premiação, reconheceu uma obra que combina poesia, prosa, ensaios, traduções e tradição clássica. Diagnosticada com Parkinson, Carson relata que a doença alterou sua caligrafia e movimentos cotidianos; ela pratica boxe três vezes por semana.

A escritora canadense Anne Carson, de 76 anos, foi anunciada nesta quinta-feira, 8, como vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2026. A Academia Sueca reconheceu a autora por sua produção literária, que combina poesia, prosa, ensaios e traduções com referências à tradição clássica.

Carson se tornou a 19ª mulher a conquistar a premiação e sucede o húngaro László Krasznahorkai, vencedor em 2025. O anúncio faz parte da semana do Nobel, que também contempla as categorias científicas, da Paz e de Economia.

Entre os temas presentes na obra da canadense está a relação entre corpo, linguagem e identidade. Essa discussão passou a incorporar experiências pessoais após o diagnóstico de doença de Parkinson, condição neurológica que compromete o controle dos movimentos e pode afetar atividades cotidianas.

Em um ensaio sobre mãos e caligrafia, Carson relatou como a doença modificou sua capacidade de escrever manualmente, prática que fazia parte de sua rotina de trabalho.

"Quando fui diagnosticada com a doença de Parkinson, um sintoma particularmente humilhante para mim foi a deterioração da minha caligrafia", escreveu.

Segundo relato publicado na London Review of Books, a escritora costumava preencher cadernos com anotações. Com o avanço dos sintomas, porém, percebeu que as letras começaram a perder a regularidade, com traços interrompidos e deformados.

A dificuldade passou a interferir também na maneira como Carson compreendia sua identidade. Para a autora, a escrita manual funcionava como uma expressão física do pensamento, o que tornou as alterações provocadas pelo Parkinson motivo de reflexão.

"Sua caligrafia é seu cérebro e seu cérebro é você", afirmou.

Como Anne Carson enfrenta os sintomas do Parkinson

Prêmio Nobel de Literatura: Exemplares de livros da autora canadense Anne Carson estão em exposição na Academia Sueca, em Estocolmo, Suécia.

Prêmio Nobel de Literatura: Exemplares de livros da autora canadense Anne Carson estão em exposição na Academia Sueca, em Estocolmo, Suécia. (AFP)

As mudanças provocadas pela doença não ficaram restritas à escrita. Carson também descreveu dificuldades para executar movimentos que antes realizava automaticamente, como caminhar, escovar os dentes e movimentar os braços.

Ao comentar os tremores na mão direita, a escritora explicou que passou a modificar conscientemente a posição do braço e a maneira de segurar objetos para conseguir realizar determinadas tarefas.

Uma das atividades incorporadas à sua rotina foi o boxe, praticado três vezes por semana ao lado de outras pessoas diagnosticadas com Parkinson. Os exercícios exigem atenção aos movimentos e fazem parte de sua tentativa de lidar com as limitações motoras.

"Quanto mais aprendo sobre a doença de Parkinson, mais a vejo como uma luta constante contra uma correnteza implacável", escreveu.

A experiência também passou a influenciar suas reflexões literárias. Carson relaciona a necessidade de controlar cada gesto à percepção do tempo, à consciência corporal e à mortalidade.

Em um de seus textos, a autora utiliza a imagem de uma "porta negra" para representar a consciência sobre a finitude humana. Segundo sua interpretação, a convivência com o Parkinson tornou essa percepção mais presente.

"A doença de Parkinson é sempre agora. Ou talvez pudéssemos dizer que a doença nos lembra que a vida é agora", afirmou.

Quem é Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura de 2026

Anne Carson construiu sua trajetória literária a partir da combinação de diferentes gêneros e da aproximação entre textos da Antiguidade greco-romana e experiências contemporâneas.

Sua produção reúne poesia, ensaio, tradução e prosa, com abordagens sobre memória, relações afetivas, identidade e perda. A escritora também utiliza referências clássicas para examinar questões ligadas à experiência humana.

No Brasil, os livros de Anne Carson começaram a ser publicados em 2017, por diferentes editoras.

A escritora Adriana Lisboa, ao comentar a produção da canadense, destacou a maneira como suas obras relacionam referências literárias a sentimentos como "a euforia do amor" e "a dor da perda".

Com o Nobel de Literatura de 2026, Carson passa a integrar a lista de mulheres reconhecidas pela Academia Sueca desde a criação da premiação, em 1901.

O que é doença de Parkinson?

A doença de Parkinson é uma condição neurológica progressiva: ela afeta o cérebro e seus sintomas tendem a se intensificar ao longo do tempo. Está associada à perda de neurônios que produzem dopamina, substância que ajuda a controlar os movimentos. Com a redução da dopamina, ações como caminhar, escrever e se vestir podem ficar mais difíceis.

Quais são os sintomas do Parkinson?

Os principais sintomas relacionados aos movimentos são:

  • Lentidão: dificuldade para iniciar movimentos e realizar tarefas cotidianas.
  • Tremor em repouso: geralmente percebido na mão quando ela está parada. Nem todas as pessoas com Parkinson apresentam tremores.
  • Rigidez muscular: músculos mais tensos, que dificultam os movimentos e podem causar dor.
  • Mudanças ao caminhar: passos curtos, menor balanço dos braços e sensação de que os pés ficam “presos” no chão.
  • Alterações de equilíbrio e postura: podem aumentar o risco de quedas, especialmente com a evolução da doença.

Os sinais costumam começar em um lado do corpo, e a intensidade e a velocidade de progressão variam entre as pessoas.

O Parkinson também pode provocar sintomas que não envolvem diretamente os movimentos, como prisão de ventre, redução do olfato, alterações do sono, depressão e ansiedade. Alguns podem surgir antes da lentidão ou dos tremores. Isoladamente, porém, esses sinais não confirmam a doença; o diagnóstico depende de avaliação médica, geralmente com um neurologista.

Parkinson tem cura?

Ainda não existe cura, mas medicamentos, reabilitação e, em casos selecionados, cirurgia ajudam a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

'Perguntas frequentes'

Por que Anne Carson ganhou o Nobel de Literatura de 2026? ＋

Anne Carson ganhou o Nobel de Literatura de 2026 por sua produção literária, que combina poesia, prosa, ensaios e traduções com referências à tradição clássica, segundo a Academia Sueca. A canadense se tornou a 19ª mulher a receber a premiação.

Como o Parkinson afetou a escrita de Anne Carson? ＋

O Parkinson deteriorou a caligrafia de Anne Carson e fez com que suas letras perdessem regularidade, com traços interrompidos e deformados. Segundo relato publicado na London Review of Books, a escritora costumava preencher cadernos com anotações e passou a refletir sobre a relação entre escrita manual, pensamento e identidade.

Como Anne Carson enfrenta os sintomas do Parkinson? ＋

Anne Carson pratica boxe três vezes por semana com outras pessoas diagnosticadas com Parkinson. A escritora também modifica conscientemente a posição do braço e a maneira de segurar objetos para executar tarefas afetadas pelos tremores e pelas limitações motoras.

Quais movimentos cotidianos ficaram mais difíceis para Anne Carson? ＋

Anne Carson relatou dificuldades para escrever à mão, caminhar, escovar os dentes e movimentar os braços. A autora descreveu o Parkinson como uma luta constante contra uma correnteza implacável.

O que é a doença de Parkinson e quais são seus principais sintomas? ＋

A doença de Parkinson é uma condição neurológica progressiva associada à perda de neurônios que produzem dopamina, substância que ajuda a controlar os movimentos. Os sintomas incluem lentidão, tremor em repouso, rigidez muscular, mudanças ao caminhar e alterações de equilíbrio e postura.

A doença de Parkinson tem cura? ＋

A doença de Parkinson ainda não tem cura. Medicamentos, reabilitação e, em casos selecionados, cirurgia podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

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