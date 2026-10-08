Como Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura, transformou o Parkinson em parte de sua escrita

RESUMO ＋ A escritora canadense Anne Carson, de 76 anos, venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2026 nesta quinta-feira, 8. A Academia Sueca, instituição responsável pela premiação, reconheceu uma obra que combina poesia, prosa, ensaios, traduções e tradição clássica. Diagnosticada com Parkinson, Carson relata que a doença alterou sua caligrafia e movimentos cotidianos; ela pratica boxe três vezes por semana.

A escritora canadense Anne Carson, de 76 anos, foi anunciada nesta quinta-feira, 8, como vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2026. A Academia Sueca reconheceu a autora por sua produção literária, que combina poesia, prosa, ensaios e traduções com referências à tradição clássica.

Carson se tornou a 19ª mulher a conquistar a premiação e sucede o húngaro László Krasznahorkai, vencedor em 2025. O anúncio faz parte da semana do Nobel, que também contempla as categorias científicas, da Paz e de Economia.

Entre os temas presentes na obra da canadense está a relação entre corpo, linguagem e identidade. Essa discussão passou a incorporar experiências pessoais após o diagnóstico de doença de Parkinson, condição neurológica que compromete o controle dos movimentos e pode afetar atividades cotidianas.

Em um ensaio sobre mãos e caligrafia, Carson relatou como a doença modificou sua capacidade de escrever manualmente, prática que fazia parte de sua rotina de trabalho.

"Quando fui diagnosticada com a doença de Parkinson, um sintoma particularmente humilhante para mim foi a deterioração da minha caligrafia", escreveu.

Segundo relato publicado na London Review of Books, a escritora costumava preencher cadernos com anotações. Com o avanço dos sintomas, porém, percebeu que as letras começaram a perder a regularidade, com traços interrompidos e deformados.

A dificuldade passou a interferir também na maneira como Carson compreendia sua identidade. Para a autora, a escrita manual funcionava como uma expressão física do pensamento, o que tornou as alterações provocadas pelo Parkinson motivo de reflexão.

"Sua caligrafia é seu cérebro e seu cérebro é você", afirmou.

Como Anne Carson enfrenta os sintomas do Parkinson

Prêmio Nobel de Literatura: Exemplares de livros da autora canadense Anne Carson estão em exposição na Academia Sueca, em Estocolmo, Suécia. (AFP)

As mudanças provocadas pela doença não ficaram restritas à escrita. Carson também descreveu dificuldades para executar movimentos que antes realizava automaticamente, como caminhar, escovar os dentes e movimentar os braços.

Ao comentar os tremores na mão direita, a escritora explicou que passou a modificar conscientemente a posição do braço e a maneira de segurar objetos para conseguir realizar determinadas tarefas.

Uma das atividades incorporadas à sua rotina foi o boxe, praticado três vezes por semana ao lado de outras pessoas diagnosticadas com Parkinson. Os exercícios exigem atenção aos movimentos e fazem parte de sua tentativa de lidar com as limitações motoras.

"Quanto mais aprendo sobre a doença de Parkinson, mais a vejo como uma luta constante contra uma correnteza implacável", escreveu.

A experiência também passou a influenciar suas reflexões literárias. Carson relaciona a necessidade de controlar cada gesto à percepção do tempo, à consciência corporal e à mortalidade.

Em um de seus textos, a autora utiliza a imagem de uma "porta negra" para representar a consciência sobre a finitude humana. Segundo sua interpretação, a convivência com o Parkinson tornou essa percepção mais presente.

"A doença de Parkinson é sempre agora. Ou talvez pudéssemos dizer que a doença nos lembra que a vida é agora", afirmou.

Quem é Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura de 2026

Anne Carson construiu sua trajetória literária a partir da combinação de diferentes gêneros e da aproximação entre textos da Antiguidade greco-romana e experiências contemporâneas.

Sua produção reúne poesia, ensaio, tradução e prosa, com abordagens sobre memória, relações afetivas, identidade e perda. A escritora também utiliza referências clássicas para examinar questões ligadas à experiência humana.

No Brasil, os livros de Anne Carson começaram a ser publicados em 2017, por diferentes editoras.

A escritora Adriana Lisboa, ao comentar a produção da canadense, destacou a maneira como suas obras relacionam referências literárias a sentimentos como "a euforia do amor" e "a dor da perda".

Com o Nobel de Literatura de 2026, Carson passa a integrar a lista de mulheres reconhecidas pela Academia Sueca desde a criação da premiação, em 1901.

O que é doença de Parkinson?

A doença de Parkinson é uma condição neurológica progressiva: ela afeta o cérebro e seus sintomas tendem a se intensificar ao longo do tempo. Está associada à perda de neurônios que produzem dopamina, substância que ajuda a controlar os movimentos. Com a redução da dopamina, ações como caminhar, escrever e se vestir podem ficar mais difíceis.

Quais são os sintomas do Parkinson?

Os principais sintomas relacionados aos movimentos são:

Lentidão: dificuldade para iniciar movimentos e realizar tarefas cotidianas.

dificuldade para iniciar movimentos e realizar tarefas cotidianas. Tremor em repouso: geralmente percebido na mão quando ela está parada. Nem todas as pessoas com Parkinson apresentam tremores.

geralmente percebido na mão quando ela está parada. Nem todas as pessoas com Parkinson apresentam tremores. Rigidez muscular: músculos mais tensos, que dificultam os movimentos e podem causar dor.

músculos mais tensos, que dificultam os movimentos e podem causar dor. Mudanças ao caminhar: passos curtos, menor balanço dos braços e sensação de que os pés ficam “presos” no chão.

passos curtos, menor balanço dos braços e sensação de que os pés ficam “presos” no chão. Alterações de equilíbrio e postura: podem aumentar o risco de quedas, especialmente com a evolução da doença.

Os sinais costumam começar em um lado do corpo, e a intensidade e a velocidade de progressão variam entre as pessoas.

O Parkinson também pode provocar sintomas que não envolvem diretamente os movimentos, como prisão de ventre, redução do olfato, alterações do sono, depressão e ansiedade. Alguns podem surgir antes da lentidão ou dos tremores. Isoladamente, porém, esses sinais não confirmam a doença; o diagnóstico depende de avaliação médica, geralmente com um neurologista.

Parkinson tem cura?

Ainda não existe cura, mas medicamentos, reabilitação e, em casos selecionados, cirurgia ajudam a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.