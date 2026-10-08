O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera as projeções de segundo turno em três das cinco macrorregiões brasileiras, segundo a nova pesquisa PoderData/Aya, coletada entre 5 e 7 de outubro, e divulgada nesta quinta-feira, 8.

No Sul, o parlamentar conquista sua maior vantagem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 58% das intenções de voto ante os 36% do mandatário, chegando a 22 pontos percentuais de distância.

No Centro-Oeste, a distância entre os candidatos é de 15 pontos, com Flávio registrando 54% contra 39% de Lula. Já no Sudeste, a diferença foi de 10 pontos percentuais: 51% para o senador e 41% para o presidente.

O petista tem seus melhores resultados no Nordeste e no Norte, respectivamente. Cerca de 52% dos entrevistados nordestinos afirmam que irão votar em Lula no segundo turno, enquanto 41% querem votar em Flávio, uma diferença de 11 pontos.

Já no Norte, a distância é a menor do país, de 5 pontos. Nesta região, Lula registra 48% das intenções de voto contra 43% do senador.

Mulheres e jovens com Lula

Diferentemente das projeções de primeiro turno, que indicavam os eleitores jovens mais conservadores e os 60+ preferindo Lula, este levantamento mostra que é apenas entre os entrevistados de 16 a 24 anos que o presidente conquista maioria, chegando a 52% das intenções de voto nesta faixa etária. A vantagem é de 12 pontos sobre os 40% que declaram voto em Flávio Bolsonaro.

Ao contrário, é entre os eleitores mais velhos, acima dos 60 anos, que o senador registra sua maior vantagem, de 10 pontos percentuais. Nesta faixa etária, Flávio tem 52% e Lula, 42%.

Entre os eleitores de 25 a 44 anos, o candidato do PL registra 50%, enquanto Lula tem 43%. Na faixa imediatamente acima, dos entrevistados que têm entre 45 e 59 anos, Flávio recebe 49% e Lula, 44%.

A diferença entre homens e mulheres segue expressiva. Flávio é o favorito entre 57% dos homens e 42% das mulheres, uma diferença de 15 pontos. Entre os eleitores de Lula, a diferença é de 13 pontos, com 50% das mulheres e 37% dos homens escolhendo o presidente no segundo turno.

Flávio agrada mais o eleitor médio

Na estratificação da escolaridade dos entrevistados, Lula possui vantagem apenas entre os eleitores que estudaram até o Ensino Fundamental, entre os quais tem 53% das intenções de voto sobre os 39% de Flávio.

A distância é pequena entre os eleitores com Ensino Superior, de 6 pontos. Deste grupo, 51% afirmam que irão votar em Flávio, e 45% em Lula.

Flávio Bolsonaro encontra sua maior vantagem entre os eleitores que estudaram até o Ensino Médio, entre os quais registra 55%. Outros 38% declaram voto em Lula.

Na análise da renda familiar do eleitorado, a vantagem de Lula se dá entre a população que recebe até 2 salários mínimos, com 48% das intenções de voto. Deste grupo, Flávio recebe 42% da preferência.

Os eleitores que mais votam no candidato do PL recebem entre 2 e 5 salários mínimos, chegando a 57% deste eleitorado. Nesta faixa financeira, Lula tem 39% das intenções de voto.

Entre os eleitores cuja renda familiar supera os 5 salários mínimos, 55% declaram que irão votar em Flávio Bolsonaro, enquanto 43% preferem votar em Lula.

Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 705 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual. O intervalo de confiança é de 95%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-08134/2026.