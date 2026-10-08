O que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em SP?

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira, 12 de outubro, vai alterar o funcionamento de diversos serviços em São Paulo e em outras partes do país.

A data é feriado nacional e também marca o Dia das Crianças. Na capital paulista, a Prefeitura divulgou horários especiais para equipamentos municipais, enquanto serviços essenciais seguem funcionando.

Veja o que abre e fecha durante o feriado:

Saúde

Os hospitais, prontos-socorros e unidades de atendimento de emergência mantêm o funcionamento durante o feriado. Serviços que operam em regime de 24 horas também seguem atendendo normalmente.

Já unidades administrativas e equipamentos de atendimento ambulatorial podem ter alterações no expediente. A recomendação é consultar previamente a unidade antes de se deslocar.

Parques

Os parques municipais de São Paulo estarão abertos normalmente no feriado de 12 de outubro, seguindo os horários habituais de cada unidade. A programação inclui opções como os parques Ibirapuera, do Carmo, Aclimação e Guarapiranga.

Os horários específicos podem ser consultados no portal da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

Comércio e shoppings

O funcionamento do comércio pode variar conforme o estabelecimento e as regras aplicadas ao setor. Os shoppings costumam manter as áreas de alimentação e lazer funcionando durante o feriado, enquanto as lojas podem adotar horários especiais.

Por causa do Dia das Crianças, a data também movimenta o comércio e concentra atividades especiais em centros de compras.

Bancos

As agências bancárias fecham na segunda-feira, 12, por causa do feriado nacional. Serviços digitais, como aplicativos e internet banking, continuam disponíveis.

Pagamentos com vencimento no feriado seguem as regras bancárias para o próximo dia útil.

Transporte e trânsito

O feriado prolongado também deve aumentar o movimento nas principais rodovias de saída da capital. A situação é especialmente relevante para quem pretende viajar para o interior ou para o litoral paulista.

Na região da Rodovia Presidente Dutra, a expectativa é de grande movimento de peregrinos em direção a Aparecida. A concessionária prevê mais de 40 mil romeiros caminhando pela estrada durante o período das celebrações.

A operação de segurança inclui distribuição de coletes e faixas reflexivas, além de intervenções para proteger os pedestres em trechos considerados de maior risco.