Essa empresa alcançou um faturamento de oito dígitos com sua abordagem 'Seja disruptivo'

O crescimento acelerado de uma marca no saturado mercado de bens de consumo não depende de orçamentos de marketing inflados, mas sim da eficiência na alocação de capital humano.

Quem materializa essa tese é Tisha Thompson, fundadora e CEO da LYS Beauty, marca de maquiagem limpa baseada em Atlanta. Por trás do faturamento consolidado de oito dígitos da empresa, está uma ruptura radical nas estruturas tradicionais de governança. Em um dos lançamentos mais importantes da marca, Thompson reuniu toda a equipe em tempo integral e dividiu os funcionários em grupos multidisciplinares.

O resultado? A campanha de marketing vencedora foi codesenhada pelo Diretor Financeiro (CFO) da companhia, provando que cargos não devem limitar o potencial de inovação.

A executiva defende que a centralização de funções e o isolamento de departamentos geram ociosidade e desmotivação. “Às vezes, quando você trabalha em uma grande corporação, sente que é apenas um executor de tarefas repetitivas. Não era essa a cultura que eu queria”, afirmou.

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Como ela começou?

Antes de se tornar empreendedora em 2021, Thompson passou quase duas décadas nos bastidores financeiros e operacionais de grandes corporações de beleza. Essa bagagem permitiu que ela identificasse um gargalo crônico na indústria: o desperdício de ideias gerado pelo silenciamento de colaboradores das áreas de apoio.

Ao fundar a LYS Beauty, ela implementou as reuniões quinzenais batizadas de "Seja Disruptivo". Com duração de até duas horas, esses encontros mesclam sessões informais de brainstorming com análises profundas de performance de vendas por canal de distribuição.

Essa transparência financeira faz com que do assistente ao diretor, todos compreendam os indicadores de rentabilidade da operação.

Gestão de pessoas e alocação de capital

A trajetória da LYS Beauty é um exemplo prático de como decisões cirúrgicas em finanças corporativas impactam os indicadores de Recursos Humanos.

Após atingir a meta de receita de oito dígitos pelo segundo ano consecutivo, Thompson tomou uma decisão incomum na gestão de fluxo de caixa: em vez de reinvestir o superávit em ativações tradicionais com influenciadores digitais, ela priorizou o endomarketing. Quando as organizações mudam a prioridade do orçamento, direcionando o capital para recompensas de alto impacto como viagens corporativas internacionais com tudo incluído, a taxa de retenção de talentos salta para 94%, reduzindo drasticamente os custos com rotatividade (turnover).

A estratégia de levar o time para destinos como Jamaica e Grand Cayman funciona como um investimento de alto retorno (ROI). Ao integrar a equipe de campo e o time de escritório em um ambiente de descompressão, a empresa fortalece sua cultura organizacional de forma escalável, transformando o clima corporativo em uma barreira competitiva contra os concorrentes.

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