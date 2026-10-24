Local de votação: como consultar se o seu mudou no segundo turno

A orientação é conferir o endereço com antecedência e verificar novamente as informações no dia da eleição (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15h57.
O TSE registrou alterações em 324 seções eleitorais, distribuídas por 96 locais de votação, em relação ao primeiro turno das eleições. Para verificar se o endereço mudou, os eleitores podem consultar o aplicativo e-Título, na opção “Onde votar”, o Autoatendimento Eleitoral ou o ChatVote, disponíveis pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral. As mudanças ocorreram em todas as regiões do país e foram motivadas por reformas, melhorias de acessibilidade e danos causados pelas chuvas. A recomendação é conferir o endereço com antecedência e novamente no dia da votação, marcada para este domingo (25), das 8h às 17h.
Os eleitores devem consultar o local de votação antes de sair de casa neste domingo, 25, quando será realizado o segundo turno das eleições, das 8h às 17h. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consultados na sexta-feira, 23, 324 seções eleitorais tiveram seus locais alterados em relação ao primeiro turno, em 96 locais de votação.
Para verificar se houve mudança, os eleitores podem acessar o aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para Android e iOS. Na opção “Onde votar”, é possível consultar o endereço atualizado, a zona e a seção eleitoral, além de traçar uma rota até o local.
Outra alternativa é o Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE, que permite consultar o local de votação e acessar outros serviços eleitorais. O tribunal também oferece o ChatVote, assistente virtual com inteligência artificial que responde a dúvidas e orienta sobre os serviços disponíveis.
As alterações foram registradas em todas as regiões do país. O Nordeste concentra 106 seções alteradas, seguido pelo Sudeste, com 98, e pelo Norte, com 91. No Sul, foram 27 mudanças, enquanto o Centro-Oeste registrou 22.
As alterações podem ocorrer em razão de reformas, melhorias de acessibilidade e danos provocados pelas chuvas. A definição dos locais de votação é responsabilidade dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que consideram as condições de cada região.
A orientação é conferir o endereço com antecedência e verificar novamente as informações no dia da eleição. Também é recomendável considerar a votação pela manhã, para ter mais tempo para o deslocamento, caso seja necessário.
Os eleitores devem utilizar apenas os canais oficiais da Justiça Eleitoral e evitar links suspeitos compartilhados pelo WhatsApp ou pelas redes sociais.
Neste segundo turno, os brasileiros escolherão o presidente da República. Também haverá votação para governador no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.
O eleitor pode consultar o endereço atualizado pelo aplicativo e-Título, na opção “Onde votar”, pelo Autoatendimento Eleitoral no site do TSE ou pelo ChatVote, assistente virtual da Justiça Eleitoral.
Segundo dados do TSE consultados na sexta-feira (23), 324 seções eleitorais tiveram seus locais alterados em relação ao primeiro turno, distribuídas por 96 locais de votação.
As alterações ocorreram em todas as regiões. O Nordeste registrou 106 seções alteradas, o Sudeste teve 98, o Norte contabilizou 91, o Sul registrou 27 e o Centro-Oeste, 22.
As mudanças podem ocorrer por causa de reformas, melhorias de acessibilidade e danos provocados pelas chuvas. Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) definem os locais conforme as condições de cada região.
O eleitor deve abrir o aplicativo gratuito, disponível para Android e iOS, e acessar a opção “Onde votar”. A ferramenta informa o endereço, a zona e a seção eleitoral, além de permitir traçar uma rota até o local.
A votação será realizada neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h.
Os eleitores votarão para presidente da República. Também haverá disputa para governador no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.
Sim. Como houve alterações em relação ao primeiro turno, a recomendação é consultar o endereço com antecedência e verificar novamente as informações no dia da eleição.
O eleitor deve utilizar apenas os canais oficiais da Justiça Eleitoral e evitar links suspeitos compartilhados pelo WhatsApp ou pelas redes sociais.