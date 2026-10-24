Local de votação: como consultar se o seu mudou no segundo turno

RESUMO ＋ O TSE registrou alterações em 324 seções eleitorais, distribuídas por 96 locais de votação, em relação ao primeiro turno das eleições. Para verificar se o endereço mudou, os eleitores podem consultar o aplicativo e-Título, na opção “Onde votar”, o Autoatendimento Eleitoral ou o ChatVote, disponíveis pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral. As mudanças ocorreram em todas as regiões do país e foram motivadas por reformas, melhorias de acessibilidade e danos causados pelas chuvas. A recomendação é conferir o endereço com antecedência e novamente no dia da votação, marcada para este domingo (25), das 8h às 17h.

Os eleitores devem consultar o local de votação antes de sair de casa neste domingo, 25, quando será realizado o segundo turno das eleições, das 8h às 17h. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consultados na sexta-feira, 23, 324 seções eleitorais tiveram seus locais alterados em relação ao primeiro turno, em 96 locais de votação.

Para verificar se houve mudança, os eleitores podem acessar o aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para Android e iOS. Na opção “Onde votar”, é possível consultar o endereço atualizado, a zona e a seção eleitoral, além de traçar uma rota até o local.

Outra alternativa é o Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE, que permite consultar o local de votação e acessar outros serviços eleitorais. O tribunal também oferece o ChatVote, assistente virtual com inteligência artificial que responde a dúvidas e orienta sobre os serviços disponíveis.

Quais regiões tiveram mudanças?

As alterações foram registradas em todas as regiões do país. O Nordeste concentra 106 seções alteradas, seguido pelo Sudeste, com 98, e pelo Norte, com 91. No Sul, foram 27 mudanças, enquanto o Centro-Oeste registrou 22.

As alterações podem ocorrer em razão de reformas, melhorias de acessibilidade e danos provocados pelas chuvas. A definição dos locais de votação é responsabilidade dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que consideram as condições de cada região.

O que fazer antes de sair de casa?

A orientação é conferir o endereço com antecedência e verificar novamente as informações no dia da eleição. Também é recomendável considerar a votação pela manhã, para ter mais tempo para o deslocamento, caso seja necessário.

Os eleitores devem utilizar apenas os canais oficiais da Justiça Eleitoral e evitar links suspeitos compartilhados pelo WhatsApp ou pelas redes sociais.

Neste segundo turno, os brasileiros escolherão o presidente da República. Também haverá votação para governador no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.