Sorteio de R$ 230 milhões da Mega-Sena muda de dia por causa da eleição; veja como apostar

RESUMO ＋ A Mega-Sena sorteia neste sábado, 24 de outubro, um prêmio estimado em R$ 230 milhões pelo concurso 3.074. A Caixa Econômica Federal antecipou o sorteio para as 21h devido ao segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25. As apostas podem ser feitas até as 20h de sábado, em lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa.

A Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 230 milhões no concurso 3.074, que será sorteado neste sábado, 24, a partir das 21h, no horário de Brasília. A Caixa Econômica Federal antecipou a realização do concurso por causa do segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25.

O sorteio estava previsto para domingo, mas foi transferido para a noite de sábado. A mudança segue o mesmo procedimento adotado no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro.

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher de 6 a 20 números em um volante e registrar o seu jogo até as 20h deste sábado em qualquer casa lotérica credenciada, pelo site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA (disponível para Android e iOS).

Por que o sorteio da Mega-Sena mudou de data?

A antecipação foi feita para evitar que os sorteios das Loterias Caixa coincidam com o dia do segundo turno das eleições de 2026. Com isso, os concursos previstos para domingo serão realizados no sábado, a partir das 21h.

Além da Mega-Sena, a alteração afeta outras seis modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária.

Por que o prêmio chegou a R$ 230 milhões?

O prêmio acumulou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso anterior, realizado na quinta-feira, 22. Com isso, a estimativa para o concurso deste sábado chegou a R$ 230 milhões.

Quando será divulgado o resultado?

O sorteio está marcado para as 21h deste sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa prevê a divulgação do resultado após a realização do concurso, por seus canais oficiais.