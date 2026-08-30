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Enchentes repentinas provocam evacuação de cerca de 50 pessoas no Grand Canyon

Trechos do parque no Arizona foram fechados após as fortes correntezas atingirem a região de Bright Angel Canyon

Grand Canyon: cerca de 50 pessoas precisaram ser retiradas após enchentes repentinas (John Kees/Wikimedia Commons)

Grand Canyon: cerca de 50 pessoas precisaram ser retiradas após enchentes repentinas (John Kees/Wikimedia Commons)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09h47.

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Cerca de 50 pessoas precisaram ser retiradas de uma área do Parque Nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos, após enchentes repentinas atingirem o local no sábado, 29. Segundo o Serviço Nacional de Parques dos EUA (NPS), não havia informações sobre pessoas feridas.

A cheia atingiu o Bright Angel Canyon durante a tarde. Diante da situação, as autoridades iniciaram uma operação de evacuação aérea de aproximadamente 50 pessoas que estavam na região de Phantom Ranch, uma das áreas mais conhecidas do parque.

O NPS informou, por meio de uma publicação nas redes sociais, que a trilha North Kaibab e o Phantom Ranch permanecerão fechados até novo aviso. A orientação aos visitantes é que não tentem acessar os trechos interditados.

Hospedagem afetada

Localizado próximo ao fundo do Grand Canyon e às margens do riacho Bright Angel, o Phantom Ranch abriga uma pousada histórica que está entre os pontos mais procurados pelos visitantes do parque.

A administração também orientou que as pessoas evitem as áreas que foram fechadas. A empresa responsável pela operação da hospedagem deverá entrar em contato com os visitantes para informar eventuais mudanças ou cancelamentos nas reservas.

O Grand Canyon está entre os parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos. Em 2025, o local recebeu 4.430.653 visitas recreativas, ficando na quarta posição no ranking nacional.

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