Enchentes repentinas provocam evacuação de cerca de 50 pessoas no Grand Canyon

Grand Canyon: cerca de 50 pessoas precisaram ser retiradas após enchentes repentinas (John Kees/Wikimedia Commons)
Repórter de finanças
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09h47.
Cerca de 50 pessoas precisaram ser retiradas de uma área do Parque Nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos, após enchentes repentinas atingirem o local no sábado, 29. Segundo o Serviço Nacional de Parques dos EUA (NPS), não havia informações sobre pessoas feridas.
A cheia atingiu o Bright Angel Canyon durante a tarde. Diante da situação, as autoridades iniciaram uma operação de evacuação aérea de aproximadamente 50 pessoas que estavam na região de Phantom Ranch, uma das áreas mais conhecidas do parque.
O NPS informou, por meio de uma publicação nas redes sociais, que a trilha North Kaibab e o Phantom Ranch permanecerão fechados até novo aviso. A orientação aos visitantes é que não tentem acessar os trechos interditados.
Localizado próximo ao fundo do Grand Canyon e às margens do riacho Bright Angel, o Phantom Ranch abriga uma pousada histórica que está entre os pontos mais procurados pelos visitantes do parque.
A administração também orientou que as pessoas evitem as áreas que foram fechadas. A empresa responsável pela operação da hospedagem deverá entrar em contato com os visitantes para informar eventuais mudanças ou cancelamentos nas reservas.
O Grand Canyon está entre os parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos. Em 2025, o local recebeu 4.430.653 visitas recreativas, ficando na quarta posição no ranking nacional.