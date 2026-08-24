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Oscar 2027: confira os 15 filmes pré-selecionados para representar o Brasil

Comissão anunciará seis finalistas em 9 de setembro; o anúncio do representante oficial acontece no dia 16 do mesmo mês

Oscar 2027: veja os filmes pré-selecionados para a categoria de Melhor Filme Internacional (ANGELA WEISS/AFP)

Oscar 2027: veja os filmes pré-selecionados para a categoria de Melhor Filme Internacional (ANGELA WEISS/AFP)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 17h45.

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A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou nesta segunda-feira, 24, a lista de produções nacionais pré-selecionadas para disputar a vaga de representante do Brasil no Oscar 2027, na categoria de Melhor Filme Internacional.

A lista com os seis finalistas será divulgada pela instituição no dia 9 de setembro. O anúncio oficial da obra escolhida acontecerá em 16 de setembro. Ao todo, 15 filmes estão entre os anunciados — e apenas um será enviado à premiação norte-americana. 

Todos os anos, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais escolhe um representante do Brasil para concorrer à categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. O filme selecionado é enviado à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood para ser considerado ao prêmio.

Uma vez enviada, a produção brasileira passa por um processo de votação interno, junto a produções de países do mundo todo. Até o final de 2026, a entidade norte-americana divulga os 15 filmes pré-selecionados para a categoria de Melhor Filme Internacional. A lista oficial de indicados ao Oscar será revelada no dia 21 de janeiro de 2027. 

Confira a lista completa dos filmes pré-selecionados:

Novas regras para o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2027

Para além da indicação da Academia Brasileira de Cinema, o Brasil pode ter mais chances de uma indicação no próximo ano, devido à mudança nas regras do Oscar. Até 2026, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood aceitava somente filmes selecionados pelas Academias de Cinema de cada país como possíveis concorrentes à estatueta. Com isso, somente um filme por nação poderia ser indicado ao prêmio.

A partir da edição de 2027, produções em língua não inglesa poderão disputar a categoria por dois caminhos. O modelo tradicional, com a indicação oficial de um país, segue válido. No entanto, filmes também poderão ser elegíveis ao vencer prêmios específicos em grandes festivais internacionais, como:

  • Urso de Ouro, no Festival de Berlim
  • Melhor Filme, no Festival de Busan
  • Palma de Ouro, no Festival de Cannes
  • Grande Prêmio do Júri (competição internacional), no Festival de Sundance
  • Platform Award, no Festival de Toronto
  • Leão de Ouro, no Festival de Veneza

Até o momento, o Brasil não teve um vencedor em nenhuma dessas premiações, mas o Festival de Toronto ainda não anunciou a seleção de filmes para 2026.

Quando será o Oscar de 2027?

A próxima cerimônia do Oscar está prevista para o dia 14 de março de 2027.

Quando sai a lista de indicados ao Oscar de 2027?

A lista oficial de indicados ao Oscar será revelada no dia 21 de janeiro de 2027.

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