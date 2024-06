'Rivais' chega ao streaming na próxima terça-feira; veja onde assistir

O tão divulgado filme sobre tênis e triângulo amoroso "Rivais", protagonizado por Zendaya, vai chegar ao streaming na próxima semana. Sob direção de Luca Guadagnino ("Call me By Your Name"), o longa conta também com os atores Mike Faist e Josh O'Connor.

O enredo é focado no tênis (esporte) e mostra a disputa entre dois amigos por uma garota, desde a adolescência até a fase adulta. Os três tenistas embarcam em um triângulo amoroso que mistura jogo de poder, manipulação, sensualidade e muitas partidas decisivas.

Onde assistir 'Rivais' online?

O filme chega ao catálogo do Prime Vídeo, serviço de streaming da Amazon, a partir do dia 11 de junho.

O título estará disponível apenas para compra ou aluguel dentro da loja da plataforma.

Qual é a classificação indicativa de 'Rivais'?

O filme é recomendado para maiores de 18 anos por conter cenas de sexo e linguagem inapropriada.

Qual é o papel de Zendaya em 'Rivais'?

Zendaya interpreta Tashi Duncan, jogadora em ascensão no tênis durante a adolescência que sofre uma lesão no joelho. Ela entra de cabeça em um triângulo amoroso com Art Donaldson (Mike Faist) e Patrick (Josh O'Connor).

Qual é a duração de 'Rivais'?

O filme tem duração de 2h11.